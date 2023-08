Le banche recuperano oggi in borsa 4 mld dei 9 persi ieri a Piazza Affari

Ieri Piazza Affari aveva bruciato 9 miliardi di euro in una sola giornata. Oggi le banche italiane recuperano in borsa 4 miliardi guadagnando l'1,53% , che arriva al 2% a metà mattina. In positivo anche le borse europee (Londra apre in rialzo dello 0,64%, Parigi dell'1,12%, Francoforte dello 0,9% e Madrid dell'1,1 per cento). In ripresa dunque i titoli bancari dopo l'annuncio di una tassa sui loro extraprofitti. Ieri sera il ministero dell'Economia aveva fatto sapere che il prelievo non potrà superare lo 0,1% del totale dell'attivo degli extraprofitti.