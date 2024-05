Attentato in Slovacchia: Premier Fico in coma farmacologico

Ore di attesa e tensione in Slovacchia dopo l'attentato del 15 maggio contro il premier Robert Fico, leader populista vicino a Orban. Un 71enne gli ha sparato cinque colpi di pistola per "disaccordo con le sue politiche". Il premier è stato operato ed è ora in coma farmacologico. Le sue condizioni sono stabili ma ancora gravi, come ha annunciato il ministro della Difesa Robert Kalinak. "Durante la notte scorsa, i medici dell'ospedale Roosevelt a Banska Bystrica sono riusciti a stabilizzare il paziente. Oggi intraprenderanno altri passi per il suo recupero", ha detto Kalinak. L'aggressione è avvenuta ieri intorno alle 14:30 dopo una riunione del governo, davanti a un centro culturale di Handlova. Secondo il quotidiano locale Dennik, Fico era uscito a salutare la folla quando sono stati sparati i colpi d'arma da fuoco. L'attentatore, nascosto tra la folla, è stato fermato da passanti e forze di sicurezza, e poi consegnato alla polizia. A sparare sarebbe stato Juraj Cintula, un 71enne di Levice, ex dipendente di una società di sicurezza privata e autore di poesie. "L'ho fatto perché sono in disaccordo con le politiche del governo", avrebbe detto durante l'interrogatorio.