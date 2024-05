Approvato dal Cdm il decreto salva-casa: via libera alle misure contro le lievi irregolarità edilizie

Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto salva-casa proposto dal vicepremier e ministro Matteo Salvini, includendo tra le misure anche tende e pompe di calore. Il decreto-legge introduce disposizioni urgenti per rispondere al crescente fabbisogno abitativo, come evidenziato nella relazione illustrativa.



Le misure mirano a superare gli ostacoli che bloccano le compravendite immobiliari a causa di irregolarità formali, rimuovendo situazioni di incertezza giuridica legate alle cosiddette "lievi difformità".



Il provvedimento si concentra su abusi minori, come tramezzi spostati o finestre posizionate diversamente, escludendo abusi edilizi strutturali come la costruzione di piani aggiuntivi o ville abusive. "Non è un condono," ha chiarito Salvini, "ma una risposta concreta per liberare le case di milioni di italiani dalle lievi irregolarità che causano problemi nelle compravendite."