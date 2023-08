Agnelli, ridotta in appello la squalifica per la manovra stipendi

Ridotta in appello la squalifica di Andrea Agnelli per la cosiddetta "manovra stipendi", una delle parti dell'inchiesta Prisma che ha portato alla penalizzazione di 10 punti per la Juventus e all'azzeramento dei vertici societari. La Corte di Appello federale ha ridotto da 16 a 10 mesi l'inibizione dell'ex presidente, che era stata decisa dal Tribunale Federale Nazionale. Parzialmente accolto anche il ricorso di Agnelli nella parte che riguarda l'ammenda che scende da 60 mila euro a 40 mila

