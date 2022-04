ore 6.50 - Il sito vicino al Cremlino, Readovka, ha pubblicato un tweet poi rimosso

13.414 morti ed oltre 7000 dispersi. Il sito di news russo, Readowka da sempre vicino al Cremlino, ha pubblicato all'alba questo tweet in cui, per la prima volta, si fa una stima delle pesanti perdite in vite umane dei soldati russi. Una cifra che di fatto conferma quella fornita anche dall'esercito di Kiev e che Mosca aveva sempre smentito.

Poco dopo però il tweet è stato cancellato.