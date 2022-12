Rai, niente Adani per la finale: ecco chi sarà il telecronista

Ore 10,05 - La tv di Stato affida il commento di Argentina-Francia alla coppia numero uno tra quelle inviate in Qatar

Non ci sarà il commento di Lele Adani per la finale del Mondiale tra Argentina e Francia. Non si tratta di una bocciatura dopo le critiche ricevute dall'ex calciatore per l'enfasi utilizzata nel sostegno alla nazionale Albiceleste, ma di una scelta che risponde alle gerarchie tra inviati. La telecronaca sarà di Alberto Rimedio, prima voce che un anno e mezzo fa saltò la finale dell'Europeo perché colpito in extremis dal Covid, e con lui in cabina toccherà ad Antonio Di Gennaro. La coppa Bizzotto-Adani commenterà la finalina per il 3° e 4° posto di sabato.