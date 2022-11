Ore 7,45 - Proteste per il rispetto dei diritti umani, l'Inghilterra contro la Fifa per la fascia da capitano arcobaleno

E' il giorno del debutto della nazionale d'Inghilterra contro l'Iran. Gli inglesi hanno annunciato per bocca del loro ct Gareth Southgate che si inginocchieranno prima del fischio d'inizio, come fatto anche durante l'Europeo per la campagna 'Black lives matter'. Il capitano Harry Kane vuole indossare la fascia arcobaleno 'One Love' così come i colleghi di Germania e Olanda, ma la Fifa ha fatto sapere informalmente che è vietata e, in caso di violazione del divieto, scatterà automaticamente un'ammonizione e on una multa.