Mondiale record per l'Africa: in due agli ottavi di finale

Ore 17,45 - Marocco e Senegal firmano la migliore performance delle africane dopo quella del 2014 di Algeria e Nigeria

E' stato un Mondiale in cui il calcio africano si è messo in luce, dopo le difficoltà iniziali: la qualificazione di Marocco e Senegal agli ottavi di finale eguaglia i risultati della confederazione nel 2014, quando a passare la prima fase erano state Algeria e Nigeria. In nessun'altra occasione l'Africa era riuscita a portare due nazionali alla fase ad eliminazione diretta.