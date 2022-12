La semifinale tra Marocco e Francia fa paura: 2.000 agenti a Parigi

Ore 15,30 - Timore di incidenti sia in caso di festeggiamenti dei tifosi marocchini che per una vittoria dei Blues

La semifinale tra Marocco e Francia preoccupa molto le autorità francesi e di Parigi in particolare. Il timore è che si possano ripetere incidenti e atti di vandalismo che si sono vissuti in alcuni dei turni precedenti. Sotto osservazione soprattutto la zona degli Champs Elysée, dove si concentrerà la folla maggiore. Per questo sono stati dislocati circa 2.000 agenti nella sola capitale francese e 10.000 in tutto il paese.