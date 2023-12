I vini migliori per la feste di Natale

Immaginate di fare il giro dell’Italia, anche del mondo, con un bicchiere di vino in mano. È possibile, ed è illuminante scoprire quanto lavoro c’è dietro una singola bottiglia di vino. Durante le feste, tutti tendono a vendersi per wine lovers e sommelier dell’ultima ora, come accade durante i Mondiali di calcio, quando tutti avrebbero la formazione vincente in testa da schierare in campo. Tanti sono i fattori che influenzano il risultato finale nella produzione di vino, altrettanti i concetti, gli approcci, le tecnologie che determineranno ciò che andremo a sentire al palato. Di seguito un elenco, delle coordinate, dei suggerimenti di vini da bere in compagnia, di viaggi da fare per toccare con mano quelle storie e sfide che ogni vino si porta dietro. Perché oggi le cantine si visitano, regalano esperienze. Aprono le porte, a quanti sapranno cogliere quel valore aggiunto che va ben oltre un buon calice di vino.