La Pasqua più “cool”? In barca alle Cinque Terre

Con l’arrivo della primavera si risveglia il desiderio di navigare, per lasciarsi alle spalle il grigiore dell’inverno e impostare la rotta verso luoghi che in questa stagione sprigionano colori e profumi unici. Non occorre essere velisti esperti per apprezzare le emozioni che un’esperienza in barca a vela sempre e comunque appaga. Esistono proposte adatte a tutti: a chi ha voglia di esplorare e divertirsi, a chi cerca solo pace e relax, a chi desidera apprendere le prime nozioni partecipando in modo attivo alle manovre. Tra le tante opportunità proposte da VelamareClub, la scuola di vela e charter con basi nautiche a Marina del Fezzano (La Spezia), Santa Marinella (Roma) e La Maddalena(Sassari), segnaliamo quella a cavallo dell’imminente ponte di Pasqua. La prima crociera del calendario Velamare 2023 è infatti la risposta più vicina (dall’8 al 10 aprile) e adatta (Pasqua è notoriamente “con chi vuoi”) a quanti si promettono: “Un giorno voglio provare la barca a vela”.



LE CINQUE TERRE E IL GOLFO DEI POETI IN BARCA

Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore, ma anche Porto Venere e il Golfo dei Poeti, non hanno certo bisogno di aggettivi qualificativi: la loro bellezza è arcinota e apprezzata da turisti italiani e, soprattutto, stranieri. Ma per cogliere appieno il fascino ineguagliabile delle Cinque Terre (dichiarate fin dal 1997 Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO) e del tratto di Mar Ligure che arriva sino a Punta Bianca, il viaggio di avvicinamento e scoperta non può che avvenire via mare veleggiando tra panorami mozzafiato, borghi intrisi di arte e storia e una natura forgiata dal mare e dal vento. L’avanscoperta in barca consente una straordinaria veduta d’insieme non solo delle tipiche abitazioni color pastello arroccate sulle scogliere, ma anche delle colline coltivate a vite e olivo dalle quali si ottengono vini e oli di grande qualità, perfetti da abbinare alle specialità culinarie della tradizione locale, che dell’ottimo pescato fa l’ingrediente insostituibile di molti piatti tipici. Poco più a sud, la profonda insenatura del decantato Golfo dei Poeti, fonte d’ispirazione dei tanti illustri poeti, appunto, che di fronte a tale bellezza si nutrivano di pace, suggestioni e stimoli continui. Dalla chiesa di San Pietro che dall’alto della punta a picco sul mare domina l’abitato di Porto Venere, con l’isola della Palmaria e le più piccole Tino e Tinetto (poco più di uno scoglio) situate proprio di fronte al porto, sino ad arrivare a Lerici e, poco più a sud, al borgo di Tellaro, questo spaccato di costa ligure è un paradiso che non può attendere di essere vissuto.

L’ITINERARIO ILLUSTRATO DA VELAMARE

«Salperemo a bordo di una barca a vela con tre cabine la mattina di sabato 8 aprile dalla base nautica di Marina del Fezzano e navigheremo sottocosta in direzione nord con destinazione Monterosso, l’abitato più grande delle Cinque Terre. Rotta, quindi, su Vernazza che, contornata dai tipici terrazzamenti sostenuti dai muretti a secco, si staglia su uno sperone roccioso che si incunea nel mare. Ormeggeremo nelle acque antistanti per trascorrere la nostra prima notte sotto le stelle. Il secondo giorno inizierà con una breve navigazione alla volta delle colorate Manarola e Rio Maggiore, per proseguire con una bella veleggiata verso Marina del Fezzano dove passeremo la notte a bordo. L’indomani, carichi e pronti per raggiungere mete più selvagge, costeggeremo l’isola della Palmaria e delle più piccole Tino e Tinetto per poi giungere a Porto Venere, pronta ad affascinare gli animi sognatori proprio come ai tempi di Lord Byron, che la elesse quale intimo rifugio per comporre le sue opere. Concluderemo in bellezza percorrendo il Golfo dei Poeti sino a Tellaro, per poi risalire e fare tappa a Lerici, prima di puntare verso la Baia Blu e il Marina del Fezzano, dove sbarcheremo in serata».

IN BARCA A VELA ALLE CINQUE TERRE IN SINTESI

Imbarco: Marina del Fezzano (SP), 7 aprile 2023, dalle ore 18

Sbarco: Marina del Fezzano (SP), 10 aprile 2023, ore 19

Itinerario: Cinque Terre, Golfo dei Poeti, Palmaria, Tino e Tinetto

Tariffe: da 390 euro

Info e dettagli: www.velamare.it