CAT MANIA CON MARE FORZATRE

Quella in catamarano è un'esperienza di vacanza unica, che concilia la voglia di libertà propria dell'andar per mare con il desiderio di comodità e sicurezza tipici del catamarano, mezzo stabile e spazioso per antonomasia. Per la stagione 2023, Forzatre propone una selezione ampia che consente di scegliere tra catamarani con o senza skipper, da 38 a 46 piedi, e catamarani con equipaggio a bordo, di lunghezza compresa tra 50 e 80 piedi.



PERCHÈ SCEGLIERE UNA VACANZA IN CATAMARANO?

Una vacanza in catamarano è l'idea giusta per chi desidera soddisfare la sete di libertà e il piacere del comfort e del relax ai massimi livelli. Per chi ama il mare, non c'è niente di meglio che lasciarsi cullare dalle onde a bordo di un mezzo sicuro e confortevole. Con il catamarano si parte alla scoperta delle più belle destinazioni con la certezza di un ambiente ben attrezzato, elegante e spazioso. Tra i principali vantaggi che questa imbarcazione offre c'è la sicurezza garantita dal doppio scafo che la rende più stabile in navigazione. A differenza della barca a vela, il catamarano si estende in larghezza offrendo ai propri ospiti cabine più grandi e confortevoli ed esterni ampi e attrezzati. Abbiamo selezionato solo un paio di proposte targate Forzatre, ma sul sito ne troverete molte altre.

IN GRECIA A BORDO DEL SUNREEF 80' GENNY

Costruito nel 2020 e varato nel 2021 dal cantiere Sunreef Yachts, Gennyaccoglie 10 ospiti in 5 lussuose cabine (2 armatoriali e 3 vip, tutte con bagno privato e doccia), oltre a 6 persone di equipaggio. Come evidenziato nelle foto in gallery (sopra), è una splendida combinazione tra eleganza, stile moderno e linee classiche. Grandi spazi interni ed esterni, con zone prendisole e un'incantevole area dedicata ai pranzi all'aria aperta, rendono l'80 piedi di Sunreef estremamente vivibile e comodo. Genny (23,87 metri di lunghezza e 11,53 metri di larghezza) è a noleggio (condizioni MYBA Terms) in Grecia con base ad Atene, ma con la possibilità di imbarchi in altri porti, per salpare alla volta del Golfo Saronico o verso le Cicladi. Nel primo intinerario si navigherà tra le isole Aegina, Poros, Hydra, Spetses e lungo tutta la costa del Peloponneso. Nel secondo, nell'arcipelago con le splendide Paros, Santorini, Mykonos e Milos. La tariffa a settimana parte da 50.000 euro.

LE DOTAZIONI DI GENNY

Wi-fi, vhf, telefono satellitare, aria condizionata, Tv 32′ Samsung in tutte le cabine e 55′ Samsung nel salone. Oltre ai tender - Axopar 28 per il servizio ospiti e Sun Marine 12' open per l'equipaggio - sono presenti a bordo water toys per tutti i gusti: seabob, wakeboard, water ski, gonfiabili vari, jet ski 90 hp, kayak, paddleboard, sea wings, attrezzatura snorkeling.

IN CROAZIA CON IL LAGOON 56' SEA BLISS

Sea Bliss è uno splendido catamarano Lagoon 560 (17,07 metri di lunghezza e 9,44 metri di larghezza) con interior design di Nauta, contraddistinto da grandi spazi esterni, un ampio salone, il flybridge e 4 cabine matrimoniali con bagni privati. Il personale di bordo è composto da due persone, qualificate a rendere indimenticabile la permanenza a bordo agli otto ospiti. Sea Blissè disponibile a noleggio in Croazia e Montenegro a partire da 16.000 euro a settimana (condizioni WMT – termini del Mediterraneo occidentale), ma altri 56' di Lagoon sono pronti a salpare in aree diverse, compresa la Grecia.

LE DOTAZIONI DI SEA BLISS

Il catamarano è dotato di Tv/dvd, audio system (anche nel flybridge), Ipod Hookup in tutte le cabine e nel salone, aria condizionata, ice maker, desalinizzatore, computer e wi-fi internet. Per gli spostamenti e il divertimento in acqua sono invece presenti: tender Speedboat 4.3 metri (50 hp), sci d'acqua per adulti e bambini, wakeboard, tube, kayak, sup, giochi da spiaggia, attrezzatura da pesca e snorkeling.

info: gentedimareonline.it