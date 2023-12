Un Professore 2: le anticipazioni delle nuove puntate di stasera su Rai 1

Come ogni giovedì, torna la seconda stagione di Un Professore, la fiction di Rai 1 con Alessandro Gassmann nei panni del professor Dante Balestra, insegnante di filosofia al liceo che cerca di recuperare il rapporto con il figlio, e Claudia Pandolfi nel ruolo di Anita Ferro, Nicolas Maupas in quello di Simone Balestra e Damiano Gavino nel ruolo di Manuel Ferro. Le due nuove puntate andranno in onda su Rai 1 dalle 21:30 e saranno disponibili in streaming su RaiPlay.

Trama del nono e decimo episodio

Nel nono episodio di Un Professore, intitolato Leibniz: Rimorsi e Rimpianti, Nina, desiderosa di riavere la custodia di sua figlia, si rivolge a Dante per ottenere aiuto. Nel frattempo, Nicola cerca il supporto di Dante per persuadere Viola a sottoporsi a una visita da un rinomato chirurgo, che potrebbe offrirle un'opportunità di guarigione. Simone e Mimmo si avvicinano sempre di più, intrappolati in loschi affari per conto di Molosso. Le confidenze di Mimmo riguardo ai loschi progetti di Molosso mettono Simone in una difficile posizione, costringendolo a rivelare tutto a Dante. Per tutta risposta, quest'ultimo decide di rivolgersi al suo amico poliziotto di fiducia, il "Pantera", per far luce sulla situazione. Nel frattempo, un pranzo tra Nicola, Anita, Manuel e Viola amplifica i conflitti nella nuova famiglia allargata. Nel tentativo di unire le diverse dinamiche familiari, Nina invita Manuel a conoscere Lilli, ma una serie di eventi sfortunati cambierà il corso delle loro vite.

Nella decima puntata della serie, la situazione per Nina si complica ulteriormente dopo un incidente. Gli assistenti sociali le impediscono di vedere la sua bambina, spingendola a ideare un piano per fuggire con la piccola e Manuel. Nel frattempo, Dante introduce Mimmo a Pantera, un amico poliziotto che gli offre l'opportunità di collaborare con le forze dell'ordine. Le tensioni crescono quando Dante è costretto a condividere con Simone la sue difficili condizioni di salute. Nel frattempo, Viola rivela a Rayan il responso del chirurgo che l'ha visitata, gettando luce sullo stato delle cose.

Il cast

La fiction Rai Un Professore ha come protagonista Alessandro Gassmann nei panni del professore Dante Balestra, padre di Simone, interpretato dalla neo-star Nicolas Maupas. Claudia Pandolfi è invece Anita mamma di Manuel (Damiano Gavino). Tra le new entry della seconda stagione, c'è Nina interpretata da Margherita Agresti, una ragazza di origini polacche che nasconde un percorso di vita complicato. C'è infine Khadim Faye che interpreta Rayan, promessa del calcio arrivato dall’Africa.