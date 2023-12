Un Professore 2: due nuove puntate su Rai 1

Cambia l'appuntamento settimanale con Un Professore: la fiction di Rai 1, arrivata alla seconda stagione, anticipa due puntate a stasera. Giovedì 7 dicembre, infatti, Rai 1 ospiterà la diretta dell'inaugurazione del Teatro alla Scala di Milano che dal pomeriggio coprirà anche parte della sera impedendo così la messa in onda della fiction con Alessandro Gassmann. L'appuntamento quindi è questa sera alle 21:30 su Rai 1 e RaiPlay.

Ambientata a Roma, la seconda stagione di Un Professore, prodotta da Banijay Studios per Rai, ha 12 episodi divisi in 6 settimane. Questa sera si arriverà a metà della seconda stagione. La fiction è ispirata alla serie spagnola Merlì di Hector Lozano e si concentra sulla vita di un professore di filosofia capace di ispirare e motivare i suoi alunni, alle prese con i turbamenti emozionali dell'adolescenza. La fiction sta avendo un buon successo e la prima stagione, sbarcata da poco su Netflix, è già arrivata in Top Ten.

Trama degli episodi 5 e 6 in onda stasera

Il quinto episodio si intitola Montaigne: Chi siamo e ritroviamo Mimmo che si sta occupando di quello che gli ha chiesto Molosso finendo però in un brutto giro. Manuel è invece spaventato da quello che gli ha detto Nina e inizia a evitarla. La ragazza si rivolge così a Dante e gli racconta che ha una figlia. Dante prova a convincere l'assistente sociale a rivalutare il caso di Nina e Lilli. Intanto si sveglia dal coma Ernesto che svela come non sia stato Simone a colpirlo. Anita racconta a Dante la verità su Nicola.

Il sesto episodio si intitola Thoreau: Un pianeta da salvare. Il professor Balestra ispirato da un'ondata di caldo anomalo, fa una lezione sul filosofo americano Henry David Thoreau e spinge i suoi alunni a vivere in modo più sostenibile. Luna manda una foto provocante al suo ammiratore segreto. L'assistente sociale fa vedere Nina a Lilli. Scoperta la verità su Nicola, Manuel affronta Anita e tra i due la frattura appare insanabile. Ryan bacia Viola e Nina e Manuel finiscono a letto insieme. Dante scopre la sua diagnosi.

Il cast di «Un Professore 2»

Nella seconda stagione tornano tutti i personaggi più amati dal pubblico: Alessandro Gassmann riprende i panni di Dante Balestra, professore di filosofia geniale quanto anticonformista; Claudia Pandolfi è Anita, la mamma di Manuel (Damiano Gavino) e nuovo amore di Dante. Nicolas Maupas è Simone, il figlio che Dante ha avuto dalla sua ex moglie, Floriana (Christiane Filangieri). Ritroviamo, poi, una straordinaria Pia Engleberth nel ruolo di Virginia, mamma di Dante e nonna di Simone. Tra i nuovi volti, Domenico Cuomo che interpreta Mimmo; Thomas Trabacchi nei panni di Nicola, manager di successo e vecchia conoscenza di Anita; Alice Lupparelli che interpreta sua figlia Viola; Khadim Faye/Rayan e Margherita Aresti/Nina.