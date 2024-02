Tutti i numeri del Festival di Sanremo 2024

Perché Sanremo è Sanremo.

La storica sigla rimane una certezza, così come il fatto che durante la settimana di kermesse tutto ruoti intorno all'universo sanremese, in grado di influenzare classifiche per i successivi 12 mesi e creare un impatto economico pari a nessun altro evento.

E per raccontare questo "giorno prima" abbiamo scelto di affidarci ai numeri.





74: Come le edizioni del Festival.

5: Sono le conduzioni di Amadeus. Mattatore della kermesse, raggiunge il primato ma solo per numero di conduzioni in sequenza. A batterlo sono ancora Pippo Baudo (13 edizioni) e Mike Bongiorno (11).

25: Sono le serate consecutive di Festival condotte da Amadeus.

30: Sono i cantanti in gara quest'anno.

15: I cantanti al loro debutto sanremese. Sebbene nomi come Ghali e Alessandra Amoroso abbiano già calcato il palco dell'Ariston come ospiti, non hanno mai partecipato alla competizione.

9: Il numero di donne in gara. A queste va aggiunta Angela dei Ricchi e Poveri che gareggia in duo. Nessuna donna è presente nei gruppi in gara.

10: Il numero di anni passati dall'ultima vittoria di una donna a Sanremo. L'ultima volta risale al 2014 quando a trionfare su Arisa, esclusa quest'anno dalla kermesse.

13: Il numero di edizioni (inclusa questa al via) che hanno visto presenziare i Ricchi e i Poveri, veri e propri portabandiera del Festival. Il gruppo è seguito da Loredana Bertè, 12, e Francesco Renga che, anche se più giovane, ne vanta 11, inclusa quella da cantante dei Timoria.

1995: L'anno in cui tre dei cinque i co-conduttori di Amadeus (Giorgia, Fiorello e Lorella Cuccarini) si ritrovano a Sanremo dopo essere stati tutti e tre in gara. Quest'anno si riuniranno sul palco dell'Ariston in una nuova veste.

6: Sono i vincitori di passate edizioni di Sanremo che si rimettono in gioco quest'anno: parliamo di Diodato, Emma, Il Volo, Mahmood, Francesco Renga (quest’anno in gara in coppia con Nek) e Ricchi e Poveri.

200: È il prezzo di un biglietto in uno dei 1090 posti in platea nelle prime quattro serate del Festival. Per la finale la cifra sale a 730 euro. 1290 è invece il costo dell'abbonamento per le cinque serate.

110: È invece il prezzo di un biglietto nei 662 posti in galleria nelle prime quattro serate. Per la finale la cifra sale a 360 euro. 672 euro è il costo dell'abbonamento per le cinque serate.

180.000: Le persone presenti a Sanremo nel 2023, un record che ha visto la popolazione della cittadella ligure triplicarsi durante il Festival.





Ma il Festival è molto di più. È un vero e proprio motore economico per l'industria musicale italiana e per il turismo. La kermesse sanremese attira ogni anno nella cittadina ligure e nelle zone circostanti 41.000 persone, tra ospiti, organizzatori, staff e turisti. Dal punto di vista pratico, l'impatto di queste presenze si riflette principalmente nei settori degli alloggi (8,8 milioni di euro), della ristorazione (2 milioni di euro), dello shopping (2 milioni di euro, incluse spese al Casinò e biglietti dell'evento) e dei trasporti (0,6 milioni di euro). Oltre a queste cifre, assume particolare rilevanza l'importo erogato dalla Rai al comune organizzatore, che si attesta sui 5 milioni di euro.

Guardiamo più nel dettaglio i dati.



Raccolta pubblicitaria

La raccolta pubblicitaria per la 74° edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 6 febbraio, si prevede possa generare 56 milioni di euro per la Rai. Questa cifra supera notevolmente i 50 milioni raggiunti nell'edizione 2023 e i 42 milioni del 2022, confermando il positivo trend segnato dal 2020 al 2023, con un aumento dei ricavi del 35,1% nonostante la presenza del Covid.

L'analisi del quotidiano economico Il Sole 24 Ore rivela che questa tendenza è in linea con i dati pubblicati da Rai Pubblicità, che ha annunciato un aumento del 8% nei listini per la tabellare. Tale incremento sarebbe dovuto a iniziative di partnership locali con le aziende e ai pacchetti digitali, dove la Rai ha mirato a un posizionamento premium. I pacchetti pubblicitari variano da 77.900 euro per la tarda notte a 582.100 euro per l'Anteprima. Una novità rilevante, evidenziata da Il Sole 24 Ore, è l'offerta esclusiva per Ctv (connected TV), in modalità on demand su RaiPlay e solo sullo schermo delle smart TV, al costo di 93 euro per mille contatti a listino. Questo prezzo è oltre il doppio di quello praticato da Netflix e notevolmente superiore ai 9,4 euro di YouTube. Nonostante questi numeri, va menzionato che il costo stimato delle ultime edizioni di Sanremo è stato di circa 17 milioni di euro, quest'anno dovrebbe raggiungere addirittura i 20 milioni. Sebbene la cifra non venga ufficialmente dichiarata, si prevede che il bilancio dell'evento quest'anno sarà nuovamente positivo.

Impatto Economico

Un evento della portata del Festiva esercita un'influenza significativa sull'economia locale e oltre, coinvolgendo investitori, influencer, marchi, turisti, esercizi commerciali, strutture alberghiere e emittenti televisive e radiofoniche. La società Ernst & Young ha valutato l'impatto complessivo in 186 milioni di euro, sia in modo diretto che indiretto. Inoltre, si parla di un'opportunità occupazionale per almeno 1.100 persone all'anno, coinvolte nell'organizzazione, nell'approvvigionamento, nel settore turistico e dell'ospitalità. Il Festival attira annualmente nella cittadina ligure e nelle zone circostanti 41.000 persone, tra ospiti, organizzatori, staff e turisti. In termini pratici, l'impatto di tali presenze si riflette principalmente nei settori degli alloggi (8,8 milioni di euro), della ristorazione (2 milioni di euro), degli acquisti (2 milioni di euro, inclusi i costi al Casinò e i biglietti dell'evento) e dei trasporti (0,6 milioni di euro). Oltre a queste cifre, assume particolare importanza l'importo erogato dalla Rai al comune organizzatore, che si attesta sui 5 milioni di euro.

Strutture ricettive

Il sold out delle stanze a Sanremo è praticamente assicurato. La città dispone di 47 alberghi con circa 3.300 posti letto, a cui si aggiungono gli 8.000 posti distribuiti tra Airbnb, bed and breakfast, case vacanze, residence e altre opzioni. In questa edizione, per la prima volta, il Festival starebbe influenzando anche la capacità ricettiva delle località limitrofe, da Imperia a Ventimiglia. E i prezzi delle sistemazioni in città sono notevolmente elevati con la soluzione più costosa in assoluto rappresentata da una mansarda loft nel centro storico con terrazza, disponibile per l'intera settimana del Festival al record di 30.000 euro.

Conduttori, co-conduttori e cantanti: ma quanto guadagnano?

Un aspetto intrigante riguarda i compensi effettivi degli ospiti e dei cantanti coinvolti nel rinomato evento italiano. Per l'edizione del Festival di Sanremo 2024, è confermata la conduzione di Amadeus, il cui guadagno, secondo voci non ufficiali, si aggira intorno a 70.000 euro a puntata. Le serate vedranno anche la presenza di co-conduttori come l'ultimo vincitore Marco Mengoni, Giorgia, Teresa Mannino, Lorella Cuccarini e Fiorello. Sebbene non siano disponibili cifre ufficiali, si stima un cachet di circa 25.000 euro a serata per ognuno di loro. Per quanto riguarda i cantanti, è complesso stimare i compensi complessivi, considerando le diverse fonti di guadagno. Solo per la partecipazione al Festival si stima un rimborso spese di 53.000 euro, ma a questa cifra vanno aggiunti gli introiti provenienti dalla pubblicità, dal merchandising, dalle vendite correlate e dai diritti d'autore. Tuttavia, il ritorno in termini di visibilità e le conseguenti vendite sono notevoli per tutti gli artisti che si esibiranno all'Ariston.

Saremo e gli italiani

Secondo un'analisi condotta da Yougov, il 30% degli italiani seguirà tutte e cinque le serate (1 italiano su 3) e almeno il 50% degli intervistati sostiene che vedrà almeno una puntata del Festival. Per quanto riguarda la serata della finale, quasi la metà degli spettatori ha dichiarato l'intenzione di seguirla integralmente, mentre considerando anche coloro che la seguiranno solo in parte, la percentuale complessiva raggiunge il 74%. Primo mezzo scelto per guardare il Festival resta la televisione (89%), seguita da computer e tablet, scelto soprattutto dalla Gen Z (20%).

Le previsioni Sisal sui vincitori

Prime nelle scommesse a pari merito, Annalisa e Angelina Mango. Sarebbero loro le più papabili a essere incoronate vincitrici del Festival della canzone italiana. A seguire troviamo, in lizza per il podio, Geolier, Alessandra Amoroso,The Kolors, I Negramaro. Guardando la classifica al contrario, invece, Fred De Palma è, al momento, il vincitore indiscusso dell’ultimo posto. Prima di lui BNKR44 e Il Tre si giocano il penultimo, mentre il terzultimo è tutto per La Sad.