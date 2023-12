Raffa: la docuserie Disney+ che ripercorre la vita della Carrà

Raffaella Carrà è stata molto più di una semplice artista; è stata una forza della natura che ha attraversato epoche, generazioni e confini. Una nuova docuserie - disponibile da oggi, 27 dicembre, sulla piattaforma di streaming Disney+ - si propone di gettare una luce nuova su di lei, svelando i momenti più intimi e vulnerabili di una donna che ha segnato profondamente la storia dello spettacolo italiano e internazionale. La sua eredità vive attraverso le note delle sue canzoni, le immagini dei suoi spettacoli e ora attraverso la scoperta della sua storia personale, che continuerà a ispirare e affascinare il pubblico ancora per molto tempo.

Firmata dal regista Daniele Luchetti e scritta da Cristiana Farina insieme a Carlo Altinier, Barbara Boncompagni, Salvatore Coppolino e Salvo Guercio, Raffa si compone di tre episodi che raccontano tre fasi della carriera della donna, oggi diventata icona.

Raffaella Carrà, nata come Lella Pelloni in una tranquilla cittadina romagnola, è stata sin da giovane una ribelle sognatrice, con la passione per la danza. La docuserie inizia con la sua adolescenza, segnata dall'abbandono del padre, e ci porta attraverso il percorso di una giovane ragazza che sogna di fare la ballerina, fino al momento in cui la sua vita prende una svolta decisiva. Il primo episodio, intitolato Lella, porta lo spettatore nel mondo della giovane Pelloni che, dopo un flirt "da copertina" con Frank Sinatra, ottiene un contratto a Hollywood. Tuttavia, Raffaella decide che quella non è la vita che desidera e fa ritorno in Italia. Qui, le si presenta l'opportunità di una vita in un varietà televisivo, marcando l'inizio della sua carriera come cantante di successo con Gianni Boncompagni. L'episodio successivo, Rafaela, ci catapulta nella fase in cui Raffaella Carrà diventa un'icona di libertà e una figura amata dalla comunità LGBTQ+. La sua carriera decolla, ma la distanza da Boncompagni mette a dura prova la loro relazione. In questo periodo di grandi successi, Raffaella decide di abbandonare la danza a 40 anni, diventando una celebre conduttrice televisiva con programmi come Pronto Raffaella.

Il terzo e ultimo episodio, Carrà, rivela la fase successiva della carriera di Raffaella, con il successo del programma Carramba che segna una pietra miliare cruciale nella sua carriera e nella sua vita privata.

La docuserie si avvale di immagini iconiche della carriera di Raffaella Carrà e di materiale inedito proveniente dal suo archivio privato. Queste immagini saranno affiancate da testimonianze esclusive di coloro che hanno conosciuto veramente la star - tra cui Fiorello e Tiziano Ferro - offrendo uno sguardo approfondito sulla sua vita pubblica e privata.