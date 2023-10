Maria Corleone: le anticipazioni della quarta puntata

Chi è Maria? Maria Florio, brillante stilista che vive a Milano da 10 anni con il compagno procuratore da cui aspetta un bambino o Maria Corleone nata a Palermo da famiglia mafiosa? Un attentato al padre e la morte del fratello gemello determineranno la sua scelta. E il prezzo da pagare sarà altissimo.





Le anticipazioni della quarta puntata

La vendetta di Maria si abbatte sul clan dei calabresi responsabile dell'attentato, mentre Luca ha messo nel mirino Don Luciano Corleone costringendolo alla latitanza. Siamo alla resa dei conti: Luca sta per arrestare Maria, quando arriva la terribile notizia che il loro bambino, che lui continuava a credere morto, in realta' e' vivo ed e' stato rapito dai calabresi come ritorsione contro Lady Corleone. I due decideranno di avvicinarsi un'ultima volta per salvare la vita di loro figlio: in cambio dell'aiuto, Maria si impegna con Luca a fare un passo molto importante. Terra' fede alla promessa?