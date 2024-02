«Makari» debutta su Rai1 con la terza stagione

Nella terza stagione di "Makari", Saverio Lamanna, noto come lo "sbirro di penna", insieme alla sua amata Suleima e al formidabile Piccionello, si troverà ad affrontare quattro nuovi casi di omicidio che coinvolgono la terribile faida fra due ex fidanzate (in "Il fatto viene dopo"); un mistero legato alla tragica storia di Gibellina ("La città perfetta"); l'omicidio di un antico amore di Marilù durante un festival letterario ("Tutti i libri del mondo"); e un presunto incidente all'interno di un lussuoso centro termale ("La segreta alchimia"). Questi quattro delitti saranno al centro di altrettante puntate trasmesse a partire da domenica 18 febbraio in prima serata su Rai 1.

Ma i problemi per Saverio Lamanna non si limitano a questi casi. L'amore, stavolta, si rivelerà come la chimica: alcuni elementi si attraggono naturalmente, ma quando si uniscono, distruggono legami precedenti con altre sostanze. L'arrivo di due nuovi personaggi, Michela e Giulio, metterà a dura prova la relazione tra Saverio e Suleima. Michela sembra perfetta per Saverio, se non ci fosse Suleima, mentre Giulio sembra perfetto per Suleima, se non ci fosse Saverio. In questo complicato gioco di affinità elettive, solo Piccionello sembra capire fin da subito le conseguenze. Ma riuscirà a prevenire la catastrofe?

La terza stagione di "Makari" è una produzione Palomar in collaborazione con Rai Fiction, diretta da Monica Vullo e Riccardo Mosca. Nel cast ci sono Claudio Gioè, Domenico Centamore, Ester Pantano, Antonella Attili, Filippo Luna, Serena Iansiti, Eugenio Franceschini e Tuccio Musumeci, Eurydice El-Etr. Il soggetto è di Leonardo Marini, mentre la sceneggiatura è di Leonardo Marini, Salvatore De Mola, Attilio Caselli, Carlotta Massimi, Ottavia Madeddu, basata sulle opere di Gaetano Savatteri pubblicate da Sellerio Editore.