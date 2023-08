I Leoni di Sicilia: tutto sulla serie con Miriam Leone e Michele Riondino

L’avvincente storia della famiglia Florio diventa una serie tv che debutterà il 25 ottobre su Disney+. La piattaforma-colosso ha infatti appena ufficializzato la data di uscita de I Leoni di Sicilia, uno dei titoli di punta della prossima stagione, sicuramente uno dei prodotti su cui più scommettono vista la forza dell'omonima saga familiare sbanca classifiche - scritta da Stefania Auci - da cui è tratta. Tra poco più di due mesi saranno dunque disponibili i primi quattro episodi, mentre i restanti quattro saranno disponibili a partire dal 1° novembre. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

I Leoni di Sicilia: tutto sulla nuova serie di Disney+

Dopo il successo de Le fate ignoranti, la serie di Ferzan Özpetek, su Disney+ sta per debuttare un nuovo progetto tutto italiano che ancora una volta vanta una grande regia, questa volta è quella di Paolo Genovese (che ne è anche produttore creativo), e un cast di primo livello. I protagonisti de I Leoni di Sicilia sono infatti Michele Riondino nel ruolo di Vincenzo Florio e Miriam Leone in quello di Giulia Portalupi. La serie in otto episodio racconta l’avvincente storia della famiglia Florio: i fratelli Paolo e Ignazio sono due piccoli commercianti di spezie fuggiti da una Calabria ancorata al passato e in cerca di riscatto sociale. Per questo si spostano in Sicilia dove s’inventano un futuro: a partire da una bottega malmessa danno vita a un’attività florida che il giovane figlio di Paolo, Vincenzo, con le sue idee rivoluzionarie, trasformerà in un impero. A travolgere la vita di Vincenzo, e di conseguenza quella di tutta la famiglia, è l’arrivo di Giulia, donna forte e intelligente in netto contrasto con le rigide regole della società del tempo.









Miriam Leone, Michele Riondino e il resto del cast

Amore, famiglia, successi, guerre e rivoluzioni sono gli ingredienti de I Leoni di Sicilia, un’epopea che si svolge nella Sicilia dell’Ottocento fino all’Unità d’Italia del 1861. Oltre a Riondino e alla Leone - che per altro ha da poco annunciato di essere incinta del suo primo figlio - nel cast ci sono anche Donatella Finocchiaro in quello di Giuseppina, Vinicio Marchioni nei panni di Paolo Florio, Eduardo Scarpetta nel ruolo di Ignazio Florio (figlio di Vincenzo), Paolo Briguglia in quello di Ignazio Florio, Ester Pantano nel ruolo di Giuseppina giovane e Adele Cammarata in quello di Giovanna D’Ondes. I Leoni di Sicilia è una serie scritta da Ludovica Rampoldi e Stefano Sardo.