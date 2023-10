Imma Tataranni: le anticipazioni della terza puntata

Calogiuri ritorna al lavoro ma non è più quello di prima: scontroso, irritabile e soprattutto impegnato nella ricerca ossessiva della verità sull'attentato in cui Romaniello ha perso la vita. Imma lo coinvolge in un'indagine a Taranto.

Le anticipazioni

È l'omicidio di una ragazza figlia di immigrati l'indagine che dovrà portare avanti il sostituto procuratore "Imma Tataranni", nella puntata dal titolo "Ladri di futuro", in onda lunedì 9 ottobre alle 21.30 su Rai 1.

Sospettati della morte della ragazza, uccisa perché osteggiava un matrimonio combinato, sono il padre e il fratello.

Intanto, nella famiglia di Imma, nascono scontri e incomprensioni tra lei e la figlia Valentina.