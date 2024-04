Davvero Discovery scommetterà sull'informazione italiana?

Pare che gli investimenti siano impressionanti, addirittura colossali. E che entro il 9 giugno i top manager di Discovery Warner Bros debbano decidere: se lanciare davvero la sfida dell’informazione in Italia entro il 2025 oppure lasciar perdere. L’unica notizia certa è che se lo faranno sarà in grande ma, intanto, è partito il toto capo delle news. Del resto l’AD Alessandro Araimo lo aveva dichiarato molti mesi fa: «L’arrivo di Fabio Fazio per noi è un punto di partenza, non un traguardo». La promessa di premere l’acceleratore è stata mantenuta con il trasferimento di Amadeus per 10 milioni di euro in 4 anni (vedremo quali meraviglie porterà in dote in autunno), ma al momento, oltre a Che tempo che fa, sul Nove funzionano la leggerezza di Don’t forget the lyrics di Gabriele Corsi e quel solito genio-pioniere della migrazione che è stato Maurizio Crozza. Sì, ma il tg? Chi segue Fazio conosce ormai anche Ben Wedeman, l’inviato in Medio Oriente di Cnn che ogni domenica apre la finestra sul quel che succede nel mondo ed è giusto un antipasto di quello che potrebbe diventare la collaborazione con il gigante all news di Atlanta che ora si limita a produrre solo pillole quotidiane. In ogni caso, se arrivasse l’ok per un telegiornale sarebbe come ha anticipato Repubblica «un tg molto leggero, una sorta di Ansa illustrata». Se sarà informazione, dunque, sarà «veloce, snella, equilibrata e presente sia sul piccolo schermo che sul web».



Allora ci sarebbe bisogno di un direttore esperto, «conoscitore di tv, internet e di tutte le applicazioni dell’intelligenza artificiale».



Così si comincia a fare scommesse sui “parametri zero”, cioè su chi ha, come nel calcio-mercato, un contratto in scadenza. Per questo, i riflettori sono puntati su Enrico Mentana, da 14 anni a La7, ultimo giorno contrattualizzato il 31 dicembre 2024. All’inizio ha smentito, ma un giorno ha detto: «Lavorerei molto volentieri in una rete televisiva con Amadeus, ma non mi immagino una Rai povera senza di lui». Però, a 69 anni compiuti il 15 gennaio, sarebbe pure in età pensionabile. O no? Altro nome in lizza, Giovanni Floris, 56 anni, giornalista misurato e di una professionalità specchiata. Eppoi ci sarebbe anche Sigfrido Ranucci, 62, che con viale Mazzini cova malumori e discussioni assai animate.



Fiorello, l’ultimo attendibile vero insider della tivù, si è spinto anche più il là: «La Warner sta trattando per acquistare il polo giornalistico de La7. Mentana ha già il cartellino con la scritta ‘scontato del 20%’, è già in partenza. Appena si comprano l’informazione hanno fatto già il terzo polo: Rai1, Canale 5 e il Nove“. Rapida la risposta di La7 su X: «Caro Fiore, noi stiamo bene qui. Abbiano anche un bel divano e per te c’è sempre posto». Possibile?



Ora. Se il Nove resta il canale in chiaro dell’intrattenimento facile, potrebbero arrivare forse anche Barbara d’Urso e Belen Rodriguez. Mentre nei progetti del prossimo anno, quando cioè per Discovery scadranno gli accordi in esclusiva con Sky, sembra ci sia Max, la piattaforma streaming a pagamento che attinge dall’archivio monumentale dei film di Warner Bros e dalle serie di Hbo (dai Sopranos, a Sex & the City, a Game of Thrones, a Succession) ai quali si aggiunge il canale sportivo Eurosport. Con questa operazione WBD avrà come Netflix un luogo magnifico da offrire al telespettatore evoluto che preferisce scegliersi il suo palinsesto e abbuffarsi di binge watching e, a quel punto, potrà concentrarsi sullo shopping in Italia fino a costruire il famoso Terzo Polo televisivo da contrapporre a Rai e Mediaset. Già, ma perché Urbano Cairo dovrebbe vendergli La7? Forse per entrare in politica, dicono a Sinistra. Mancherebbe solo Tv8, edita da Nuova Società Televisiva Italiana (gruppo Sky Italia) e sarebbe l’ultimo colpaccio per conquistarsi i tasti 7, 8 e 9 del telecomando. Il che potrebbe trasformare la tivù italiana in un laboratorio creativo effervescente dove la concorrenza sarebbe in grado di offrire, finalmente, programmi favolosi. Sempre, però, che non si mettano di mezzo i soliti potentissimi agenti delle star tricolori dettando precisi ordini di scuderia per ricomporre il puzzle delle influenze e drogare, come d’abitudine, il mercato. Auguri.