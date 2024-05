Amadeus e Discovery si prendono X Factor. Il gossip, vero, che infiamma le chat della tv

Neanche è ancora arrivato, ma dicono sia già affaccendato in questioni dirimenti: Amadeus condurrà X Factor sulla Nove e sta lavorando alla nuova squadra. A Discovery non fanno un plissé: «Non possiamo commentare ogni rumors che viene pubblicato», ci fanno sapere via Whatsapp. Giusto. Quindi mettiamo in fila i fatti, i gossip e le notizie delle solite gole profonde. I diritti di Sky su X Factor scadono nel 2025, quella di quest’anno potrebbe essere l’ultima edizione del talent in onda, ma il diritto di prelazione spetterebbe alla piattaforma digitale che l’ha trasmessa per dieci anni di fila. Va bene. Solo che Discovery è in grande spolvero e potrebbe addirittura aspirare a costruire un Terzo Polo televisivo comprandosi/mangiandosi La Sette e Tv8 e pensando perfino a mettere in piedi una Nuova Informazione. Dunque è plausibile che sia previsto un colossale investimento per aggiudicarsi il format musicale che stava visibilmente soffrendo dopo essere arrivato all’edizione n° 17. Del resto è uno show che ha costi di produzione altissimi e questo è stato uno dei motivi per cui Rai 2, primo approdo in Italia nel 2008, se n’è liberata dopo solo quattro edizioni. Ora del talent show musicale sono state prodotte 225 puntate e ci sarebbe davvero bisogno di un miracoloso refresh: da qui il pensiero è corso ad Amadeus, il conduttore dei Festival di Sanremo dei record (cinque in un continuo crescendo).



Succederebbe a Francesco Facchinetti, Alessandro Cattelan, Ludovico Tersigni e Francesca Michielin, ultima conduttrice in carica. Del resto Dargen D'Amico l’ha detto chiaro durante la finale: questa sarebbe stata la sua ultima volta come giudice di X Factor. Ecco. Pare che Ama abbia già scelto uno dei quattro papabili: Achille Lauro. «Più che una trattativa, una certezza credimi: Lauro è molto avanti scrivilo pure», dichiara Morgan che al concertone del Primo Maggio ha portato Rutti, il suo nuovo singolo inciso con Warner. Cantautore, musicista, geniale artista rock e scomodo personaggio televisivo, Marco Castoldi è stato maestro storico dei live e giudice di ben sette edizioni. Tra l’altro, di queste ne ha vinte cinque e tra i “primi della sua classe” ci sono stati Marco Mengoni, Michele Bravi e Noemi. Insomma, gran belle scoperte. «Che X Factor fosse in sofferenza è vero tanto che mi hanno supplicato in ginocchio lo scorso anno di partecipare per aiutarli a risollevarlo. C’ero io con Mara Maionchi e Simona Venturi agli esordi e facevamo numeri impressionanti. E, guarda un po’, anche questa volta ha funzionato. Soprattutto dopo la sceneggiata che hanno messo in piedi con Fedez per cacciarmi dal talent. Hanno salvato l’audience, però. Era tutto calcolato, naturalmente. Chiedere ad Amadeus la sua versione di X Factor potrebbe essere interessante. Gli faccio i miei auguri e chiedo: ma porterà con sé anche la scenografia del Festival?». Chissà.

Sembra che il secondo giudice possa essere Lazza, amatissimo dai più giovani e voluto a tutti i costi proprio da Amadeus a Sanremo 2023. Lì arrivò secondo con Cenere dietro a Margo Mengoni con Due vite ma il suo è il brano di Sanremo più venduto di sempre con 8 dischi di platino che gli hanno permesso di superare Blanco e Mahmood, momentaneamente a quota sette con Brividi. E insomma era stato lungimirante, Ama. Ad aiutarlo a fissare il focus pare ci sia un nuovo manager, Ferdinando Salzano, potente promotore musicale e fondatore di Friends & Partners gigante dei concerti che nel suo team ha quasi tutti i più grandi, da Claudio Baglioni, a Zucchero, Ligabue, Marrakash, Annalisa, Mamhood e anche Lauro appunto. Tutta un’altra storia rispetto a quella con Lucio Presta, l’ex manager con cui ha concluso ogni rapporto professionale e che ha scelto Il Giornale per dare la sua versione dei fatti. Concedendo l’intervista a quella Hoara Borselli, ex Miss Malizia, ex modella, ex attrice che proprio Amadeus si era rifiutato di portare sul palco di Sanremo. La solita minestra riscaldata, più che una misera fredda vendetta.

