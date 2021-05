Tutti pazzi per lo sport

Bucherellata, piccola e performante, la racchetta del momento ha colpito ancora. Chi abbia vinto non lo sapremo mai. Fatto sta che i piloti della scuderia di Maranello, Charles Leclerc e Carlos Sainz, prima del Gran Premio di Imola dello scorso 18 aprile, forse per stemperare la tensione pre-gara, si sono sfidati a colpi di padel. Ebbene sì, anche i due giovani talenti della Formula Uno hanno ceduto al fascino di questo sport che in pochissimo tempo ha sedotto mezza Italia, anche quella «very important». Giocano a padel Christian Vieri, Antonio Cabrini, Francesco Totti, Roberto Mancini, Antonio Cassano e perfino l'imperturbabile Zlatan Ibrahimovic, per citare alcuni nomi. Demetrio Albertini, ex centrocampista rossonero, ne ha fatto una professione: ha inaugurato CityPadelMilano, una specie di eldorado meneghino per chi ormai ha sviluppato una dipendenza (sana) da questo sport. Ma come si gioca a questo benedetto padel? In doppio, due contro due, in un rettangolo più piccolo rispetto a quello tradizionale da tennis, circondato da pareti in vetro speciale e griglie metalliche contro cui la pallina rimbalza impazzita creando traiettorie imprevedibili.



Le regole? Poche e semplici. Il divertimento? Assicurato. Non solo: nonostante le restrizioni dettate dalla pandemia, il padel è uno dei pochi sport praticabili in sicurezza: in zona gialla e arancione, all'aperto può giocare chiunque, al chiuso solo i tesserati. Sarà anche per questo motivo che in Italia è esploso proprio ora, in tempi di Covid, lasciando a bocca asciutta e in panchina gli affezionati del calcetto. I campi spuntano come funghi, al momento se ne contano più di duemila ed è notizia recente l'intenzione da parte della Federazione internazionale padel, presieduta da Luigi Carraro, di far diventare questo tennis, rivisitato e più democratico, disciplina olimpica ai prossimi Giochi di Parigi 2024. Le novità non finiscono qui, Panorama ha selezionato, oltre al magnetico padel, cinque attività alternative: dalle più adrenaliniche per cui occorrono preparazione, muscoli e sangue freddo, vedi il flyboard, alle più rilassanti, da meditazione per dire, come il footgolf e il beach walking.



BIKE POLO

Variante bizzarra del tradizionale polo a cavallo, in Italia ha i suoi fedeli seguaci da un ventennio; ma ora, complici il web e il lockdown, inizia a destare una certa curiosità anche tra neofiti. È bene precisare però che, a differenza del padel per tutti, il bike polo richiede physique du rôle e straordinario equilibrio poiché una mano è incollata al manubrio della bicicletta, l'altra impugna la mazza. Si gioca su un campo di cemento, tre contro tre, vince la squadra che segna per prima cinque punti infilando la pallina nella porta avversaria. Vietato mettere i piedi a terra. Chi volesse avvicinarsi a questo mondo (decisamente underground), può curiosare tra le pagine social dei club di Milano, Roma e Padova.



FLYBOARD

Ad alto tasso di emozioni e per cuori impavidi, è lo sport, nato in Francia nel 2012, che mette le ali ai piedi. Chi lo pratica vola sulle onde grazie a un'attrezzatura speciale formata da tubi, tavola e stivali che, in un incastro perfetto, sfruttano la propulsione generata da una moto d'acqua (guidata da una seconda persona o, nelle versioni più recenti, telecomandata da chi sta sulla tavola). Una volta in quota ci si può sbizzarrire in evoluzioni incredibili. In Italia i luoghi più vocati alla pratica sono il Lago di Garda, il litorale tirrenico della Toscana e del Lazio. Attenzione, però: chi al noleggio dei componenti preferisse l'acquisto, sappia che l'investimento è piuttosto impegnativo, circa 5 mila euro. Per saperne di più, flyboarder.it.



TREE CLIMBING

Chi l'ha detto che per provare l'ebbrezza dell'arrampicata bisogna andare in montagna? La nuova frontiera di chi non teme la vertigine è l'albero. Il tree climbing, detto anche «tarzaning», nato come tecnica impiegata da arboricoltori, è diventato uno sport a tutti gli effetti, tanto che si svolgono campionati nazionali e internazionali. Ci si arrampica sulla chioma dell'albero e, quindi, ci si sposta da un ramo all'altro, sfruttando un sistema di corde. I movimenti si sviluppano verticalmente e orizzontalmente. In Italia i parchi adatti non mancano. Tra i più rinomati, il Parco naturale di Cervia con i suoi oltre 30 ettari di pineta e l'Esploraria a Modena. L'improvvisazione è del tutto sconsigliata. Al tree climbing ci si avvicina solo e soltanto con trainer qualificati. Per informazioni: treeclimbing.it



FOOTGOLF

Golf e calcio insieme. Niente in apparenza di più lontano, eppure il risultato è entusiasmante. Si tratta di uno sport di precisione il cui scopo è colpire con le gambe un pallone per mandarlo in una buca larga circa 50 centimetri nel minor numero di colpi possibili. Di solito si pratica su percorsi da 9 o 18 buche in campi da golf appositamente modificati, da soli, in coppia o in squadra. Chi volesse sentirsi un po' Tiger Woods e un po' Lionel Messi può curiosare sul sito dell'Associazione italiana footgolf (footgolf.it): online l'elenco completo dei campi italiani adattati a questa attività.



BEACH WALKING

Non è una novità, ma in tempi di Covid per chi vive al mare la camminata sulla spiaggia è diventata un appuntamento fisso e, soprattutto, rigeneratore. Non serve attrezzatura, a meno che non si vogliano utilizzare i bastoncini tipici del nordic walking per far lavorare anche le braccia. I benefici sono noti, tra muscoli tonificati, respirazione più corretta, effetto antistress. Una raccomandazione: se si cammina sul bagnasciuga è meglio avere il piede scalzo, sulla sabbia asciutta invece è preferibile indossare scarpe da running, leggere e traspiranti. Il dispendio calorico è maggiore rispetto alla tradizionale camminata su asfalto poiché l'attrito con la sabbia costringe il fisico a uno sforzo maggiore. Non ci sono controindicazioni. Né costi. Meglio di così.

