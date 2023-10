SPAZIO BIBAS Emozioni a fior di pelle per le feste

Spazio Bibas è un angolo di bellezza a due passi dal lago. Siamo nel cuore di Desenzano del Garda, un negozio che è anche una galleria eclettica, con oggetti d’autore, d’interior design, oggetti che raccontano storie e suggeriscono tendenze, il tutto con stile. Una galleria ricca di idee e suggestioni per un dono speciale, per una coccola di classe da concedere a sé stessi.

Perché, diciamocelo, ci sono tante opzioni là fuori, ma un negozio come questo offre un'esperienza completamente diversa e più profonda: unica.

Accanto alla bellezza del luogo c’è quella degli oggetti che qui, come in uno scrigno prezioso, si possono trovare: ogni pezzo è un'opera d'arte, creato con cura e dedizione da artigiani che mettono il loro cuore e la loro anima in ciò che fanno.

Non sono solo vestiti o oggetti, ma espressioni di creatività, stile e passione. Scegliendo un regalo a Spazio Bibas, si ha la certezza di trasmettere il messaggio che la persona a cui stiamo facendo il dono meriti qualcosa di straordinario.

Spazio Bibas offre una vasta gamma di opzioni, e si è certi di trovare il regalo perfetto per ogni persona che conta nella nostra vita. Che si tratti di un abito elegante, magari firmato Thanny che utilizza per le sue creazioni, caratterizzate da linee morbide e sinuose e texture originali, anche con sorprendenti effetti plissé, bellissimi tessuti in lino, seta, cachemire e lane pregiate, oppure di una borsa di design, di un oggetto per la casa firmato Galbiati, NasonMoretti per i vasi di Murano, lampade di Printworks e di Villeroy & Boch.

Anche l’olfatto vuole la sua parte e allora ci si sbizzarrisce tra una ricercatissima selezione di profumi di nicchia come Etat Libre D'Orange, Mes Bisous, Milano Fragranze, La Manufacture, Spirit of Kings, Patricia Nicolai, State Of Mind, Baruti, Malbrum, Olibanum, Rajani.

E per la parte beauty la scelta si orienta su brand etici, sostenibili ed efficaci come, ad esempio, Magdalena, una linea 100% vegana, bio e cruelty free, i cui prodotti racchiudono la forza della natura del Tirolo grazie alle erbe e piante di alta montagna o Höbepergh che nasce sull’Altopiano di Asiago, una terra di antica tradizione dove da sempre è diffuso l’uso di piante per curarsi conoltre 900 specie che crescono spontanee e selvatiche che danno vita a cosmetici unici per formulazione e risultati.

Qualunque sia la scelta ogni regalo diventa il ricordo tangibile di un gesto di affetto, un’opportunità per la persona a cui teniamo di sentirsi amata ed apprezzata, unica come il dono che riceve.

Spazio Bibas è, inoltre, anche sul web con un online-shop che permette di scegliere, comodamente da casa, il meglio di una selezione di retail d’autore: www.spaziobibas.it.

Un luogo dunque, reale e virtuale, dove fermarsi e trovare ispirazione circondati dal bello e da scelte originali e di classe. Uno scrigno di tesori dove catturare l’oggetto che interpreta al meglio i propri desideri o un dono che non si fa dimenticare.