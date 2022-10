A scuola di ospitalità di lusso

Sono aperte le selezioni per il Master Five Stars Hotel Management, che per la prossima edizione cambia pelle con una formula che punta a confermare e consolidare la sua presenza nella top ten internazionale dei master in hospitality redatta da Eduniversal e il suo primo posto assoluto a livello nazionale.

Punto di riferimento per la formazione manageriale nel settore luxury hospitality, nato dalla collaborazione tra il Forte Village Resort, da più di 20 anni World Leading Resort, e la Luiss Business School, dal 2008 è la fucina da cui sono usciti alcuni dei più autorevoli top manager del settore turistico e che si distingue per il raggiungimento del 99 per cento di placement lavorativo, ambizioso obiettivo centrato in tutte le precedenti edizioni.

Nato per rispondere all’esigenza espressa dall’industria del turismo di trovare figure professionali altamente specializzate, l'Hotel Business School ha saputo costantemente potenziare sempre più il suo format vincente con il coinvolgimento di professionisti del settore e la collaborazione con prestigiosi partner alberghieri nazionali e internazionali.

Per l'edizione 2023, consapevole che rispondere alle sempre più competitive sfide di mercato richiede una formazione che possa contare su strumenti sofisticati e all'avanguardia, il Master punta su un'evoluzione virtuosa del suo format che a partire dal mese di febbraio vedrà alternarsi 3 moduli: 3 mesi in aula, 5 di stage, 2 nuovamente in aula.

Nello specifico, l'obiettivo è di concentrare le tematiche dell'Hospitality Management nei primi 3 mesi d'aula; accedere a un percorso di stage bespoke che preveda l'applicazione pratica delle conoscenze acquisite nella prima fase d'aula; chiudere il percorso con i moduli di General Management concentrati negli ultimi 2 mesi d'aula.

Il Master sarà caratterizzato da un percorso di sviluppo personale degli iscritti, guidato da professionisti esperti, avente lo scopo di monitorare e accompagnare gli studenti al raggiungimento degli obiettivi prefissati in termini di apprendimento e di acquisizione della consapevolezza del ruolo futuro.

Sarà inoltre prerogativa della scuola consentire all’interno della struttura la pratica di attività direttamente connesse al tempo libero: tennis, padel, calcetto, canoa, vela, climbing indoor, solo per citarne alcune.

Gli studenti che parteciperanno al master riceveranno una proposta di assunzione stagionale in una delle strutture del Forte Village Group (Forte Village, Palazzo Doglio, Palazzo Fiuggi), per una serie di posizioni lavorative che potranno spaziare dal guest relation, alla SPA, al food & beverage, dallo sport & leisure al sales & marketing, in base alle più spiccate predisposizioni ed attitudini mostrate durante tutto il percorso di formazione.

Il Master Five Stars Hotel Management è a numero chiuso, prevede un processo di selezione dei candidati e la possibilità di accedere a borse di studio a copertura della quota di iscrizione.