«Sandokan»: Can Yaman e Luca Argentero nel remake della serie tv

Quarantaquattro anni dopo la prima versione, torna in tv Sandokan. A sorpresa, il produttore della LuxVide Luca Bernabei ha infatti annunciato l'inatteso reboot della serie televisiva ispirata all'iconico Ciclo dei pirati della Malesia, i romanzi di avventura firmati da Emilio Salgari. A vestire i panni del protagonista sarà Can Yaman, l'attore turco che in pochi anni si è trasformato in «fenomeno» capace di macinare grandi ascolti in tv e milioni di visualizzazioni sui social, e al suo fianco ci sarà anche Luca Argentero.

Can Yaman sarà il nuovo Sandokan

Inizieranno nell'estate del 2021 le riprese del remake di Sandokan, che avverranno tra esotiche location internazionali e i grandi studi di produzione della Lux Vide, a Formello. La prima stagione è ora in fase di sviluppo e i produttori puntano a realizzare otto episodi da cinquanta minuti l'uno e ancora non è chiaro se andrà in onda su Rai 1 o su Canale 5, anche se Luca Bernabei ha già evidenziato come il progetto abbia suscitato l'interesse dei maggiori broadcaster nazionali, internazionali e delle principali piattaforme.









Nel cast del remake c'è anche Luca Argentero

Il mitologico Kabir Bedi si prepara dunque a cedere definitivamente la staffetta a Can Yaman, lanciato in Italia dalla soap turca Bitter Sweet - Gli ingredienti dell'amore e consacrato la scorsa estate con il fenomeno Daydreamer-Le ali del sogno, altro prodotto turco che ha sbancato gli ascolti del pomeriggio di Canale 5. Yaman sarà il protagonista ed è già certo che al suo fianco ci sarà un'altra star tutta italiana: Luca Argentero - fresco del clamoroso successo di DOC-Nelle tue mani, per altro sempre prodotto da LuxVide - interpreterà il fedele braccio destro di Sandokan, Yanez de Gomera.

La serie è scritta da Alessandro Sermoneta (già tra gli autori de I DiavoliDiavoli) e Davide Lantieri(I delitti del Barlume) e sarà liberamente adattata dai romanzi di Salgari con una rivisitazione del mondo de Le Tigri di Mompracem in chiave moderna e con uno spazio ancora maggiore al punto di vista femminile, fatto da eroine coraggiose come Lady Marianna - la celebre Perla di Labuan - la cui interprete non è ancora stata svelata.









Il momento d'oro di Can Yaman

«Non è stato facile strappare Can ai suoi numerosi impegni», ha rivelato il produttore Luca Bernabei annunciato il reboot di Sandokan. Del resto Can Yaman sta vivendo un momento d'oro della sua carriera, non solo in Italia ma in mezza Europa, come dimostrano le centinaia di fanpage in tutte le lingue che si trovano con una semplice ricerca sui social. Una cosa è certa: oltre alla soap c'è di più. Ma partiamo comunque da Daydreamer perché c'è una novità: la messa in onda è stata sospesa per il periodo natalizio ma tornerà il 7 gennaio con alcuni speciali in prima serata, sempre su Canale 5. Yaman intanto si prepara ad altri progetti: se è vero che non sarà nel cast della prossima Isola dei Famosi, è invece certa la sua presenza nella prima puntata della nuova edizione di C'è posta per te, il 9 gennaio prossimo, chez Maria De Filippi. Ma non è tutto, perché l'attore è stato scelto come testimonial da un noto marchio di pasta italiano e a dirigere lo spot sarà Ferzan Özpetek. E chissà che, dopo averlo visto in Sandokan, il regista non lo scelga poi come interprete in uno dei suoi prossimi film.