San Valentino: amore e cioccolato per dolce

San Valentino, la festa degli innamorati quest’anno più che mai registra il trionfo del cioccolato, declinato in ogni modo possibile e immaginabile da maestri visionari in grado di trasformare materie prime eccellenti in piccole opere d’arte cariche di sapore e di significato per chi le riceverà. La novità è che quasi tutti hanno pensato anche a chi un’anima gemella non ce l’ha ma allo stesso tempo vuole festeggiare l’amore, incondizionato e che prima di tutto deve essere rivolto a noi stessi. W l’amore, in ogni sua forma!



L’AMÓRE DI FABRIZIO RACCA (ha pensato anche ai single con la monoporzione!) Fabrizio Racca era un designer e oggi è uno dei pasticceri più visionari del nostro paese. Per celebrare il più nobile dei sentimenti ha realizzato una speciale box ispirata a Wes Anderson e al suo capolavoro cinematografico The Grand Budapest Hotel. “Dedizione appassionata ed esclusiva, istintiva e intuitiva fra persone, volta ad assicurare reciproca felicità”: questa frase è racchiusa all’interno di Amóre, la box pensata per due persone. All’interno la reinterpretazione di un dolce della tradizione francese – Le Religieuse: due sfere di pasta choux, quella alla base con un ripieno di crema chantilly aromatizzata con bacche di vaniglia del Madagascar, quella superiore farcita con una coulis di lamponi. Il dessert è disponibile in due formati: “amóre collection” che comprendente lo scrigno e i due Religieuse e la monoporzione “amóre dessert”. www.fabrizioracca.it