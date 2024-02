Un giornalista del New York Times avrebbe paragonato la Festa degli Innamorati a «una grande truffa». Tra le pagina del The Guardian si legge invece di come San Valentino porti solo «delusione». L’Indipendent ha persino pensato di rispolverare la storia del martire cui la festa deve il nome, spiegando come San Valentino sia più «brutale che romantico». Come direbbe il cinico pubblicitario di Mad Men, Don Draper: «L’amore non esiste, è stato inventato da quelli come me per vendere un paio di calze».

Che lo si ami o lo si odi, San Valentino rappresenta un giro d'affari da 308 milioni di euro in Italia. Tra il 2013 e il 2019, gli acquisti per il 14 febbraio sono cresciuti del 22% e, sempre secondo le stime del Love Index commissionato annualmente da Mastercard, la «Love Economy» continua a crescere a un ritmo costante - nonostante la pandemia - conun aumento significativo della spesa (+200%) e una crescita del numero di acquisti romantici (+260%), con particolare attenzione a regali ed esperienze tradizionali come fiori (+167%) e ristoranti (+275%).

«C’è un legame inscindibile tra gli italiani e le proprie passioni: San Valentino rappresenta quella festa che ne unisce diverse, legando l’amore per la buona tavola, ai regali simbolici, alle attività esperienziali» ha raccontato Luca Fiumarella, Head of Marketing Italy, Mastercard.

Cene romantiche, cioccolatini in scatole di velluto rosso e le classiche rose rosse (che il 15% delle donne americane si autoinvia). Ma anche vino, lingerie, accessori o il più classico gioiello. Ecco una guida ai migliori regali per lui e per lei.

