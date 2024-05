Salone del libro di Torino: le pubblicazioni dedicate al design

OGGETTI BUONI

A cura di Steven Umbrello, editore Fandango Libri. Pagine 120

Come si progetta il futuro? Potreste chiederlo a Steven Umbrello, direttore dell’Institute for Ethics and Emerging Technologies e ricercatore post-dottorato presso Delft University of Technology. Se non riuscite a mettervi in contatto con lui, sappiate che lo trovate in libreria con questo volume pensato per farci riflettere su quanto importanti siano i nostri valori e quanto facile sia dargli il giusto peso, in ogni fase della nostra vita. Partendo proprio da tutti quegli oggetti e quelle tecnologie che scegliamo di portare nella nostra vita. Pezzi e materiali che ci definiscono e che non sono solo oggetti come potremmo superficialmente pensare. Ci condizionano e influenzano. Ci rendono vulnerabili…. se non durano nel tempo.

Sapete come si chiama questo approccio? Potenziamento morale biotecnologico. È un vero e proprio cambio di prospettiva che vuole dimostrare che si può orientare e indirizzare il nostro futuro attraverso un design intelligente ed etico. Invece di stare ad aspettarlo, ‘sto benedetto futuro, per poi accorgerci di essere arrivati in ritardo sulla tabella di marcia. Parliamo di iniziare a progettare dei design sensibili al valore, fondati sì su fondamenti filosofici ma in dialogo costante con le nuove tecnologie come l’IA, la nanotecnologia e l’Industria 4.0.