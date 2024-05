Salone del Libro, Torino: quando le pagine parlano di cucina, e di persone che vivono in cucina

Immaginate un laboratorio, in cui a farsi largo sono idee gastronomiche. Mettete a confronto mestieri e approcci. Sedete in un immaginario caffè letterario e iniziate a sfogliare questi quattro libri che abbiamo scelto per voi, cartina tornasole di ciò che oggi è il mondo della ristorazione. Abbiamo, più volte, parlato di immaginazione non certo a caso: “Vita immaginaria” è il tema della XXXVI edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino che inizia proprio oggi, e terminerà lunedì 13 maggio.



C’è lo chef, Giancarlo Perbellini, due Stelle Michelin, premiato Cuoco dell’anno 2024 durante la 19esima edizione di "Identità Golose Milano", lo storico congresso internazionale di cucina d’autore più importante d’Italia e tra i più prestigiosi al mondo. C’è Fulvio Marino, quasi una star di 38 anni, appena compiuti, lui e il suo pane delle meraviglie, le sue pizze, le benedette farine. C’è Pierre Hermé, il re del macaron che cerca l'essenzialità, come risultato di un processo di pulizia, lui e le sue ennemila boutique in giro per il mondo. Lui che non fa moda ma fa tendenza… con i suoi dolci sia chiaro! E poi c’è Stefano Cavada, food influencer e autore altoatesino, visto in tv tra La7d, Rai3 e Rai1. Non siate boomer, anche un food influencer fa parte del mondo fatato dell’enogastronomia. Ecco le loro ultime fatiche letterarie.

CLASSICO CONTEMPORANEO La grande cucina di ieri e di oggi di Giancarlo Perbellini, editore: Italian Gourmet. Pagine: 288 Giancarlo Perbellini, non ha certo bisogno di presentazioni. Lui è la nostra cucina più sopraffina, rappresenta l’Italia nel mondo con le sue due Stelle Michelin, lui che è stato anche Presidente del Bocuse d’Or (le Olimpiadi della cucina) dal 2010 al 2016. Oggi ha 11 locali sparsi per il paese, tra i quali spicca “Casa Perbellini 12 Apostoli” inaugurato a settembre 2023 a Verona. In questo libro che non vuole essere didattico, parla di tradizione, ci racconta preparazioni e illustra tecniche: “Il classico in cucina è la modernità nel tempo, la manifestazione attuale e tangibile di una visione 'nuova' del passato”, così parla lo chef della sua ultima fatica, che non è un piatto e neppure un nuovo menu ma un volume, dove alta cucina e tecnica si incontrano, anche attraverso 60 ricette che partono sempre dal desiderio di preservare la memoria del gusto, interpretandola in chiave assolutamente moderna. Il suo pensiero è un po’ francese e non potrebbe essere altrimenti. Lineare il giusto, tutto ha una sequenzialità precisa, rigorosa: apprendimento, applicazione, sperimentazione, risultato. Sto.