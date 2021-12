I Regali di Natale per non sbagliare mai? Buttati sul food

Kit da 6 prodotti Bonverre conserva la cucina italiana, in un vaso. Grazie alla collaborazione con noti chef e pasticcieri, come Diego Rossi, Viviana Varese, Nicola Olivieri e Pierluigi Perbellini, racchiude sotto vetro ricette della tradizione, piatti della nonna oramai dimenticati e i signature dish delle trattorie che stanno rivoluzionando la scena gastronomica nazionale. Componi la tua degustazione di ricette Bonverre in un viaggio a tavola, dal Piemonte alla Sardegna, scegliendo fra 6 differenti creazioni. Per azzeccare il regalo giusto, o per fare shopping e viziarti esattamente con quello che preferisci.