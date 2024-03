A Senigallia il 30° raduno europeo di Harley Davidson. Attesi 50mila rider

Sono attesi 50.000 appassionati in sella alla loro moto provenienti da tutta Europa. Sono pronti ad “invadere” il nostro paese e più precisamente, le Marche e la storica città di Senigallia dove dal 6 al 9 giugno si terrà la 30esima edizione H.O.G. Rally Europeo , (Harley Owners Group) il raduno europeo degli appassionati di questo genere di moto.

Ospitato in una località europea diversa ogni anno, questo evento di rilievo attira regolarmente più di 50.000 appassionati di moto. Quest'anno, l'evento raggiunge l'Italia per festeggiare la sua 30a edizione. Il raduno sarà animato da numerose attività oltre che da musica, ottima cucina italiana, intrattenimento, shopping e molto altro ancora in questa bellissima e storica città. Un ingrediente essenziale di un raduno H.O.G. è la musica, e quest'anno il palco principale della manifestazione, all'interno della centrale Piazza Garibaldi, non potrebbe essere più suggestivo.L'imponente piazza, circondata da edifici iconici, sarà la sede principale della manifestazione, conheadliner e artisti italiani e stranieri che saliranno sul palco giovedì, venerdì e sabato. Il programma musicale è stato curato dal DJ Ringo di Virgin Radio Ringo .

In collaborazione con l'autorevole academy italiana di Adventuring Touring "Di Traverso - Adventouring", i visitatori potranno partecipare a un’esperienza di guida di mezza giornata su strada e in off-road affrontando alcuni dei migliori percorsi su strade bianche della zona. Gli amanti dell'avventura saranno raggiunti al rally anche dal pilota d'élite della Dakar, JoanPedrero, che entrato nella storia concludendo la quindicesima edizione dell'Africa Eco Race in sellaa una Harley-Davidson ®️ Pan America 1250™️. Pedrero si è classificato al 1° posto nella categoria maxitrail e al 25° posto assoluto.