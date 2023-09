Trenta album leggendari usciti nel 1973, 50 anni fa

Per molti il 1973 è stato un anno fondamentale per la musica italiana ed internazionale. Dodici mesi indimenticabili che hanno visto in Italia e nel mondo un susseguirsi di uscite storiche. Prima su tutte The Dark Side Of The Moon dei Pink Floyd, la scatola magica della band di Gilmour e Waters, il disco che più d'ogni altro ha segnato un'epoca, il best seller del gruppo inglese, un oggetto di culto a cominciare dalla copertina.

Ma il 1973 è stato anche l'anno di Selling England By The Pound dei Genesis, di Berlin di Lou Reed, di Tubular Bells di Mike Oldfield, di Innervisions di Stevie Wonder. E poi, ancora, Houses of the Holy dei Led Zeppelin, Billion Dollar Babies di Alice Cooper, la colonna sonora di Jesus Christ Superstar, For Your Pleasure dei Roxy Music, Sabbath Bloody Sabbath dei Black Sabbath.

Numerosi anche i dischi cult italiani: da Il nostro caro angelo di Lucio Battisti a Far finta di essere sani di Giorgio Gaber, passando per Photos Of Ghosts della Premiata Forneria Marconi e Non farti cadere le braccia di Edoardo Bennato.

Album Internazionali

1) The Dark Side Of The Moon - Pink Floyd

2) Selling England by The Pound - Genesis

3) Over-Nite Sensation - The Mothers Of Invention

4) Solid Air - John Martyn

5) Houses Of The Holy - Led Zeppelin

6) For Your Pleasure - Roxy Music

7) Let's get it on - Marvin Gaye

8) Sabbath Bloody Sabbath - Black Sabbath

9) Billion Dollar Babies - Alice Cooper

10 Innervisions - Stevie Wonder

11) Jesus Christ Superstar - Colonna sonora

12 - Cosmic Shop - Funkadelic

13) Raw Power - Iggy and The Stooges

14) Berlin - Lou Reed

15) Quadrophenia - The Who

16) Goodbye Yellow Brick Road - Elton John

17) Tubular Bells - Mike Oldfield

18) Head Hunters - Herbie Hancock

19) Catch a Fire - Bob Marley

20) Band On The Run - Paul McCartney & Wings

Album italiani

1) Storia di un impiegato - Fabrizio De André

2) Il nostro caro angelo - Lucio Battisti

3) Arbeit macht frei - Area

4) Far finta di essere sani - Giorgio Gaber

5) Non farti cadere le braccia - Edoardo Bennato

6) Parsifal - Pooh

7) Alice non lo sa - Francesco DeGregori

8) Photos of Ghosts - PFM

9) Sulle corde di Aries - Franco Battiato

10) Dettagli - Ornella Vanoni