Back to black, la colonna sonora del biopic dedicato a Amy

Ad accompagnare le immagini del biopic dedicato a Amy Winehouse, Back To Black, ci sarà una colonna sonora composta da 12 brani: tre vengono dall’album di debutto di Amy, “Frank”, tre dal best seller Back to Black a cui si aggiunge una traccia inedita, “Song for Amy”, interpretata da Nick Cave. Tutte le musiche originali del film sono state composte da Nick Cave e Warren Ellis.

Nella versione standard dell'album sono presenti cinque canzoni di altrettanti artisti che sono stati una fonte di ispirazione per Amy: The Shangri-Las (Leader Of The Pack), Billie Holiday (All Of Me), Minnie Riperton (Les Fleurs), Dinah Washington (Mad About The Boy) e Sarah Vaughan (Embraceable You).

Il film, diretto da Sam Taylor-Johnson, uscirà nelle sale italiane il 18 aprile. La versione digitale dell’album sarà disponibile su tutte le piattaforme a partire dal 12 aprile.

“Back To Black: Songs from the Original Motion Picture” sarà disponibile in vinile nero 140g, in vinile color pesca edizione limitata (esclusiva store Universal), in doppio vinile, CD e doppio CD. I formati doppi includeranno alcune fotografie in bianco e nero dal set del film scattate dallo stesso regista durante le riprese. I formati fisici, già in preorder, saranno disponibili dal 19 maggio.

BACK TO BLACK - Official Trailer [HD] - Only In Theaters May 17 Experience the life behind the lyrics. Marisa Abela is Amy Winehouse in #BacktoBlack, only in theaters May 17. The extraordinary ...