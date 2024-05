Alla scoperta degli “Element” di BM

Talentuoso. Provocatorio. Divertente. Hot: tutti gli aggettivi Matthew Kim - alias BM, alias Big Matthew - sa che può facilmente indossare, come vestiti perfettamente fittati.

Classe 1992, membro del gruppo K-pop misto KARD, BM ha appena pubblicato il suo primo EP, "Element", un album nato dalla curiosità di BM sul perché le emozioni, come l'amore, la sofferenza amorosa e la gelosia, si sviluppano dalle relazioni tra un uomo e una donna.

BM ha lavorato come capo produttore di questo album, trasformandolo in una perfetta proiezione dei suoi sentimenti e pensieri attraverso la musica.

BM sta ora plasmando il suo universo musicale personale per la prima volta con un full album dal suo debutto nel 2017; Nectar, la title track dell'album, presenta nientemeno che Jay Park ed è prodotto da Francis GotHeat, noto per aver collaborato con il rapper di fama mondiale Drake e altri. Essendo una canzone pop basata su Afrobeat, Nectar, grazie alla voce unica di BM e Jay Park, crea un suono altamente coinvolgente. Il video musicale, pubblicato insieme alla traccia, presenta la performance teatrale di BM in un ambiente musical-like. Varie luci migliorano l'atmosfera drammatica, evidenziando il fascino groovy di BM. Park Jae-beom, che partecipa vocalmente alla traccia, appare anche nel video musicale, dimostrando la sua chimica unica con BM.

Ma Element è molto di più. Fin dal primo ascolto, si viene proiettati nel mondo musicale di BM, un universo in cui questo poliedrico artista mette in mostra i suoi diversi talenti musicali e il suo stile distinto. L'album presenta una miscela di generi, dimostrando la versatilità di BM come cantante e produttore. "Element" è una collezione avvincente che enfatizza la crescita di BM come artista solista e la sua capacità di trascendere i confini musicali.

Panorama.it ha parlato con lui.

Piacere di conoscerti e grazie per essere qui. Puoi per favore presentarti ai lettori di Panorama?

Ciao lettori di Panorama. Sono Matthew, meglio conosciuto come BM dei KARD. Grazie per essere sintonizzati!

Cominciamo parlando del tuo primo EP da solista. Come ti senti ad averlo pubblicato?

È fantastico. Sento che questo album rappresenta un enorme miglioramento nella produzione musicale, ed è musica che ascolterei anche da solo.

Vorrei approfondire il titolo, Element. Cosa significa per te? <.strong>

Ho chiamato il mio EP Element perché amo il concetto di come la miscela di certi elementi possa creare un nuovo elemento che può essere una necessità o addirittura un detrimento per noi. Sento che gli elementi che mi circondano nella mia vita in questo momento della mia carriera sono tutti quelli che si mescolano con me per creare qualcosa di più bello.



Se dovessi scegliere un elemento per descriverti, quale sarebbe e perché?

Acqua. Le cose scorrono molto bene nella mia vita in questo momento e sono in uno stato mentale in cui i problemi non sembrano così grandi e le soluzioni sono molto più facili da trovare solo perché non vado più in panico e accetto i problemi come piccoli ostacoli per migliorare non solo come artista, ma anche come essere umano.

Element ruota attorno a "relazioni appassionate". Come hai affrontato questo tema e perché lo hai scelto come filo conduttore del tuo primo EP?

Tutte le canzoni toccano in modo coeso le relazioni appassionate. Che si tratti di amore o di qualcosa di un po' più piccante. Davvero, più che il tema, il genere musicale era ciò su cui volevo concentrarmi. È una miscela di afropop/afropop e r&b e hiphop retrò degli anni 2000. Una miscela che mi piace ascoltare al giorno d'oggi.

L'EP ha cinque tracce: "Nectar", "Embers", "Loyalty", "Motion" e "Badgirl Badboy". Quale è stata la più difficile da realizzare e perché?

Nessuna di loro è stata difficile! Penso che la parte più difficile di questo album sia stata finire ogni traccia. Ho avuto un immenso aiuto dai produttori che hanno scritto con me e devo ringraziarli perché l'influenza che hanno avuto su di me in questo album mi ha elevato moltissimo.

Nectar vede la partecipazione di Jay Park. Puoi dirci di più sulla canzone?

Nectar parla dell'amore e dell'infatuazione a prima vista. Volevo avere Jay su questa canzone poiché è stata una grande ispirazione sin dall'inizio della mia carriera. Forse è stato persino il primo a instillarmi la visione di diventare un artista performante.

Com'è stato lavorare con Jay?

Straordinario. Ha sempre dato un buon esempio di quanto dovresti lavorare sodo da lontano, ma sperimentare quanto sia umile e disponibile di persona per la prima volta è stato istruttivo su come comportarsi e aiutare i nuovi artisti emergenti quando raggiungerò un livello simile.

Anche Badgirl Badboy vede la partecipazione della tua compagna di band, Somin dei KARD. Com'è stato lavorare su questa traccia?

Divertentissimo. Somin è qualcuno che ammiro molto perché non ha assolutamente cattive abitudini sul palco. La considero una delle artiste più professionali che abbia mai visto, sia sul palco che fuori. Senza contare che la sua voce era perfetta per questa traccia, aggiungendo quell'energia sexy, femminile e calma, ma anche tosta.

C'è qualcosa che mi incuriosisce: il tuo spettacolo dal vivo "After the After Party" sarà uno show "senza telefoni". Perché hai fatto questa scelta?

Volevo che il pubblico si impegnasse davvero e si divertisse senza perdere un momento memorabile cercando di catturarlo con il telefono. Anche se capisco che tornare a quei ricordi su uno schermo ti ricorda il sentimento, volevo che il sentimento fosse impresso più fortemente non preoccupandosi di ottenere una buona ripresa della performance e concentrando tutta l'attenzione.

So che sei stato a Milano per la settimana della moda, ma possiamo sperare di vederti presto esibirti in Italia?

Mi piacerebbe molto esibirmi di nuovo in Italia. Mi mancano molto i fan lì e sento che le città in Italia apprezzerebbero davvero "Element" e l'energia che porto con ATAP. Magari un potenziale ATAP in Europa entro la fine dell'anno o il prossimo!

Se dovessi descriverti con una sola parola, quale sarebbe?

Pacato.

Chi è BM adesso?

Un ragazzo normale che è stato fortunato grazie al duro lavoro e alla perseveranza. Penso che questo sia BM ora e per sempre. Spero di mantenere questa mentalità, e se dovessi montarmi la testa, spero di essere ricordato, perché a questo ritmo, credo davvero che ci siano cose più grandi che mi aspettano. Quindi, per favore, come fan tenetemi responsabile!