Quattro romanzi rosa che vi faranno sognare ad occhi aperti

Buona domenica cari lettori! Oggi parliamo di quattro romanzi rosa che sanno come farci sognare e al contempo sanno come trattare temi importantissimi, come nel caso di "Rosso, Bianco & Sangue Blu" di Casey McQuiston, dove i protagonisti sono i figli dei due enti famigliari più influenti al mondo: Henry è prossimo alla successione al trono della famiglia reale britannica, mentre Alex è figlio della Presidente degli Stati Uniti d'America. Nonostante sia un libro che si limita a prendere spunto dalla realtà, stravolgendola, ci farà addentrare meticolosamente nei retroscena degli ambienti più elitari che esistano, offrendoci tutta una serie di curiosità imperdibili che fanno da sfondo alla romantica, burrascosa, rivoluzionaria storia d'amore tra i due personaggi.

Parlando invece di "Un'estate dopo l'altra" di Carley Fortune, ci troveremo a leggere una storia nostalgica, intensa e appassionante, che mira a districare varie problematiche rimaste irrisolte tra i due amanti. Sam e Persefone si conoscono dall'infanzia e hanno passato insieme ben sei estati, durante le quali sono accaduti avvenimenti spiacevoli che verranno rivelati attraverso i flashback dei personaggi.

I restanti due libri sono narrati dalla penna di Felicia Kingsley, autrice italiana che usa uno pseudonimo. "Ti aspetto a Central Park" e "Prima regola: non innamorarsi" sono entrambi raccontati con il doppio pov ("Point of View", ossia "punto di vista"), quindi avremo l'occasione di scoprire le vicende di entrambi i personaggi, osservandoli da vicino, passo dopo passo. Nel primo libro dell'autrice ci troviamo all'interno di un'importante casa editrice di New York dove i protagonisti sono rivali sia in amore sia sul lavoro e combattono con le unghie e i denti per ottenere una prestigiosa posizione lavorativa all'interno dell'azienda.

Mentre in "Prima regola: non innamorarsi" seguiremo le vicende di due ladri esperti e dalla moralità grigia che si ritrovano a dover collaborare per trovare un libro molto importante, nascosto da qualche parte a Venezia. Un libro che vi terrà con il fiato sospeso dall'inizio alla fine!

Per qualsiasi dubbio e/o approfondimento in merito ai libri (o ai video che allego agli articoli dove posto le trame dei libri proposti) potete contattarmi a questo indirizzo mail: web@panorama.it

Qui sotto vi lascio le trame dei libri di cui parlo anche nel video.

Grazie e buona visione per un'imperdibile lettura!

Un'estate dopo l'altra Trama Sono passati dieci anni da quando Persephone Fraser si è lasciata alle spalle i ricordi felici dell’infanzia, le estati magiche in riva al lago... e il suo primo grande amore. Ora si è trasferita in città, dove ha costruito una carriera stabile e nel tempo libero si diverte a uscire con gli amici: nella sua vita c’è poco spazio per l’amore. Ma una telefonata inaspettata rimette in discussione ogni cosa: Percy deve tornare a Barry’s Bay, dove ha trascorso sei estati indimenticabili, e dove aveva giurato a sé stessa che non avrebbe mai più rimesso piede.

I ricordi delle notti stellate, delle corse a perdifiato e soprattutto di lui, Sam Florek, riaffiorano come se il tempo si fosse fermato. È lì che tutto ha avuto inizio. E se questa fosse l’occasione per cambiare il corso del destino?

Rosso, Bianco & Sangue Blu Trama Belli, intelligenti e carismatici. Uno è il figlio della Presidente degli Stati Uniti d’America, l’altro un Principe in linea di successione al trono del Regno Unito. Nemici giurati, da anni ormai si sfidano a colpi di popolarità dalle copertine dei giornali di tutto il mondo. Ma cosa accadrebbe se il figlio della Presidente degli Stati Uniti si scoprisse innamorato del Principe inglese? Nulla di buono, soprattutto se il sentimento è ricambiato e divampa in piena campagna elettorale per la rielezione presidenziale. Consapevoli dei rischi che corrono, ma determinati a frequentarsi, Alex e Henry dovranno mantenere segreta la loro relazione. Il pericolo, però, è in agguato e a volte basta una disattenzione per scombinare anche i piani più astuti. “Rosso, Bianco e Sangue blu” è una fiaba moderna che racconta di vite sotto i riflettori e di persone che, con coraggio, scelgono di non tradire se stesse, rivendicando il proprio destino. Una fiaba sul potere del vero amore, quello in grado di scardinare i limiti, le convenzioni sociali, di annullare l’odio e di unire i cuori, quell’amore in grado di lasciare un’impronta nella Storia.

Ti aspetto a Central Park Trama Knight Underwood ha tutto: un elegante loft nell’Upper East Side, una fila di donne alla porta e il lavoro dei suoi sogni. O quasi. È l’editor che detiene il record di bestseller pubblicati dalla Pageturner Publishing e la promozione a direttore editoriale è dietro l’angolo. Purtroppo, non ha fatto i conti con quella che è destinata a diventare la sua spina nel fianco: Victoria Wender. Anche lei è un’ottima editor e le case editrici di tutto il Paese hanno fatto a gara per averla: non solo ha scommesso sul romance, ma ha trasformato la sua autrice di punta, Miranda Stoller, nella regina delle vendite. Victoria è appena atterrata a New York dal Texas ed è pronta a rivoluzionare il catalogo della Pageturner per consolidarne il traballante bilancio. Ma… non con l’aiuto di Knight! Lui non ci sta ad arrivare secondo, detesta il romance, ed è deciso a riprendersi il posto che gli spetta in ogni modo, lecito o meno. Victoria non è una che si ferma al primo ostacolo, è del tutto immune al suo fascino ed è pronta a fargli sudare tutte le sue costose camicie. Tra sabotaggi e schermaglie, però, Knight e Victoria vengono a conoscenza di un segreto che potrebbe mettere a rischio le loro carriere.