La spesa di luglio

Dai fagiolini ai peperoni rossi e gialli, dalle albicocche fino ai freschissimi cocomeri. Mentre il periodo delle fragole giunge alla fine, quelli dei fichi entra pienamente sulle nostre tavole.



Luglio è praticamente uno dei mesi che chi ama l’estate aspetta di più, pieno di ricchezze e gustose prelibatezze estive: vediamole tutte!

Frutta e verdura a volontà

Tutto questo mese è possibile trovare ortaggi come le zucchine, le melanzane e i peperoni, ma anche i fagiolini, particolarmente amati in Liguria e mangiati assieme ad altre verdure come le patate e l’immancabile pesto di basilico.

Luglio è anche ricco di taccole e piselli freschi, davvero gustosi se conditi con un po’ di sughetto preparati con i pomodori di stagione.

Per quanto riguarda invece la frutta abbiamo il cocomero, chiamato anche anguria, che inizia a troneggiare sulle tavole da Nord a Sud perché dal gusto fresco e delicato. Sugli scaffali dei mercati di frutta e verdura possiamo trovare anche le pesche, le albicocche, le prugne e ancora per poco le fragole, che dopo Maggio e Giugno iniziano ad andare fuori stagione.

Il pesce di luglio

L’arrivo effettivo dell’estate ha permesso di ripopolare i nostri mari di alcuni pesci e crostacei d’eccezione: orata, sogliola, sgombro, pesce spada, scampi e dentici, ma anche l’immancabile spigola e le gustosissime acciughe.

Bisogna però sempre avere l’accortezza di fare una spesa consapevole, perché molte specie sono a rischio di estinzione, quindi meglio ridurre al minimo indispensabile il loro consumo.

3 ricette estive

Per l’occasione, visto il tempo perfetto per gite in montagna, fine settimana al mare o pic-nic al parco, ecco tre ricette estive, facili e veloci da replicare:

●Baccalà arracanato con finocchio;

●Spaghetto d’estate;

●Insalata al melone estiva.

info: chefincamicia.com