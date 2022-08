Grigliata di Ferragosto: gli errori da evitare

Le ferie sono finalmente arrivate e Ferragosto con loro: è il momento di sfoderare le proprie abilità alla griglia, con la pinza in una mano e la salsa barbecue nell’altra. Vi aspettano hamburger succosi e costine da urlo, ma avete già idea di come fare questa santa grigliata di Ferragosto senza errori?



Del resto l’arte del barbecue è molto complessa, assolutamente da non sottovalutare, perché il rischio di carbonizzare una salsiccia è proprio dietro l’angolo.

Ecco allora gli errori da non commettere per passare un Ferragosto indimenticabile!

Pulizia della griglia

Avanti, lo sappiamo che avete tutta la voglia del mondo di iniziare a grigliare e, soprattutto, di sedervi a tavola per mangiare fino a sentirsi male però ci sono alcune fasi preliminari da seguire.

Prima di iniziare a cuocere, assicuratevi che la griglia sia accuratamente pulita, perché anche il più piccolo residuo di grasso o di carne carbonizzata delle grigliate precedenti, potrebbe rovinare il gusto del vostro Ferragosto.

Temperature e calore

Come potete immaginare, l’arte del barbecue non accetta le cose fatte all’ultimo minuto, perché ama la lentezza e la cura nella cottura.

Infatti, la prima cosa da tenere a mente riguarda proprio la temperatura e il calore: la griglia va sempre preriscaldata, perciò pianificate di accendere la fiamma almeno 40-50 minuti prima dell’effettivo momento di grigliata.

A tal proposito, poi, dato che ogni barbecue è differente, è sempre bene informarsi sulle temperature consigliate per ogni tipo di materia prima.

Condimenti

Inutile dire che la carne è buona anche cotta sul momento, ma per chi vuole vivere vere esperienze di gusto allora non può rinunciare alla marinatura o ad altri condimenti più avvolgenti.

Una buona abitudine è unire una sostanza più acida (come il limone e l’aceto) con una più grassa (come l’olio di oliva) e spezie ed erbe aromatiche a piacere.

Questa marinatura andrà fatta circa 12 ore prima della cottura, e assicuratevi di asciugare bene la carne prima di andare sulla griglia, perché altrimenti non uscirà la tanto amata crosticina croccante.

Riempire troppo il barbecue

Quando iniziate a grigliare, la prima cosa che vi viene in mente è - probabilmente - quella di ottimizzare gli spazi, inserendo il maggior numero di carne e verdura possibile, per dimezzare drasticamente il tempo di preparazione.

Ecco, anche in questo caso bisogna fare particolare attenzione, perché il rischio di non riuscire a seguire la cottura di tutti è molto alto, con conseguente carbonizzazione dei grassi. Per questo, cuocete tutto con buon senso.