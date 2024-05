Gli incassi al cinema in Italia: nel weekend troneggia Il regno del pianeta delle scimmie

Noa, il nuovo primate protagonista della saga infinita, erede di Cesare ne Il regno del pianeta delle scimmie, troneggia al boxoffice italiano nel weekend. Il film di Wes Ball ha incassato 961.934 euro con una media di 2.141 euro in 441 cinema (secondo dati Cinetel).

La nuova era del pianeta delle scimmie

Uscito l’8 maggio, in cinque giorni Il regno del pianeta delle scimmie ha subito conquistato la vetta del botteghino con 1.118.598 euro di incasso totale.

Il weekend cinematografico però ha fatto un passo indietro rispetto al fine settimana precedente, forse perché si respirava già aria di estate: gli incassi complessivi hanno toccato 4,1 milioni di euro, in calo del 12% sulla scorsa settimana e del 19.41% sullo stesso periodo del 2023.

Decimo film del franchise de Il pianeta delle scimmie nato nel 1968, quando Charlton Heston si aggirava tra consimili con evidenti costumi da scimmie, grazie alla qualità degli effetti visivi ha elevato ancor più il livello di verosimiglianza delle scimmie in motion capture (a interpretare Noa è il giovane Owen Teague). Ma è l’ennesimo inizio di una nuova trilogia. E, seppur indaghi ancora con una certa presa nelle pieghe più torbide dell’essere umano come nei lati oscuri delle scimmie al potere, sicuramente non prende la corona del miglior film della saga. Riuscirà a mantenere vivo l’interesse del pubblico?

Nel 2017 il capitolo precedente The War – Il pianeta delle scimmie, che chiudeva la prima trilogia della serie reboot, in quattro giorni aveva incassato 1,1 milioni, grosso modo in linea con l’oggi. Ma era uscito a metà luglio. A livello internazionale, intanto, ha incassato 129.000.000 dollari, di cui 56.500.000 in tre giorni in casa, negli States (budget di produzione 160 milioni di dollari).

Immagine del film "Il regno del pianeta delle scimmie" (Credits: 20th Century Studios)

Bene per Liberato e Guadagnino

A sorpresa, segue nella top ten degli incassi nostrani del weekend un titolo italiano, Il segreto di Liberato di Francesco Lettieri e Giorgio Testi, evento cinematografico in sala dal 9 maggio per una settimana. Dedicato al cantante napoletano dall’identità ignota, in un mix di animazione, inchiesta e musica, ha incassato 661.479 euro, che diventano 685.106 con le anteprime. Il dato interessante è però quello della media per sala: 2.297 euro su 288 sale, la migliore della top ten.

Chiude il podio La profezia del male, il nuovo horror Sony Pictures di Spenser Cohen e Anna Halberg ambientato nel mondo dei tarocchi: incassa 430.786 euro.

Da segnalare il buon appeal che continuano ad avere Challengers di Luca Guadagnino, uscito il 24 aprile, e la simpatica commedia d’amore e action con Ryan Gosling stuntman e Emily Blunt regista ingenua The Fall guy, in sala dal 1° maggio: sono rispettivamente al quarto e quinto posto del weekend con 346.060 e 281.419 euro. I rispettivi incassi internazionali? 68.673.862 per il nostro Guadagnino hollywoodiano e 103.744.920 per il trascinante Gosling.

Immagine del film "Il segreto di Liberato" (Credits: Be Water Film)

Debutti opachi per Binoche, Hathaway e Chastain

Tra gli altri film appena usciti al cinema, è opaco l’esordio in sala de Il gusto delle cosecon sua divinità Juliette Binoche, film che la Francia aveva scelto come alfiere degli Oscar 2024: ottavo posto e solo 144.940 euro incassati. Storia d’amore che è anche un’autentica poesia sull’arte del cucinare, è ipnotico nella resa dettagliata e preziosa della creazione dei piatti, ma diventa più stopposo quando insiste in lunghissime descrizioni di ingredienti e ricette.

Non scalda il pubblico neanche il thriller psicologico Mothers’ Instinct, con le due dive di Hollywood Anne Hathaway e Jessica Chastain, amiche nemiche sul set. Remake del francese del 2018 Doppio sospetto, non aggiunge nulla all’originale: è nono posto negli incassi del weekend con 101.175 euro.

Immagine del film "Il gusto delle cose" (Credits: Lucky Red)

La top ten degli incassi del weekend in Italia

Ecco i primi dieci incassi del weekend in Italia, da venerdì 9 a domenica 12 maggio 2024, e gli incassi totali degli stessi ad oggi, sempre in Italia.

1.euroUscito l’8 maggio 2024 - Incasso complessivo: 1.118.5982.euroUscito il 9 maggio 2024 - Incasso complessivo: 685.1063.euroUscito il 9 maggio 2024 - Incasso complessivo: 430.787euroUscito il 24 aprile 2024 - Incasso complessivo: 3.623.7615.euroUscito l’1 maggio 2024 - Incasso complessivo: 1.629.4406.euroUscito l’1 maggio 2024 - Incasso complessivo: 1.616.4297.euroUscito il 4 maggio 2024 - Incasso complessivo: 1.280.3378.euroUscito il 9 maggio 2024 - Incasso complessivo: 144.9409.euroUscito il 9 maggio 2024 - Incasso complessivo: 103.96310.euro Uscito il 23 aprile 2024 - Incasso complessivo: 1.570.161