Oscar 2024, la cerimonia di premiazione: dove vedere la diretta

È scattato il conto alla rovescia sulla grande notte degli Oscar 2024. Nella serata di domenica 10 marzo negli States, dalle 19 in diretta su Abc, si celebra la cerimonia di premiazione degli Academy Awards, alla 96^ edizione. Il film da battere? Oppenheimerdi Christopher Nolan, of course. Chi vorremmo invece trionfasse, come abbiamo già affermato nei nostri pronostici qualche giorno fa? La zona d’interesse di Jonathan Glazer. Il film britannico che fotografa l’agghiacciante indifferenza al di là del muro di Auschwitz è anche il principale rivale di Io capitano di Matteo Garrone, la remota speranza italiana in corsa per l’Oscar al miglior film internazionale.

Dove vedere la cerimonia di premiazione degli Oscar

A sorpresa quest’anno non sarà Sky a proporre in Italia il live della cerimonia di premiazione. Scopriremo i vincitori degli Oscar 2024 in diretta in chiaro su Rai 1, in streaming su Raiplay, a partire dalle ore 23.30, con uno speciale condotto da Alberto Matano. Si entrerà nel clou, con l’inizio della consegna delle statuette, all’una ora italiana, in pratica un’ora prima rispetta al solito.

Matano commenterà la serata insieme a Gabriele Muccino, Claudia Gerini, Stefania Sandrelli, Ambra Angiolini, Claudio Santamaria, Antonio Monda e Paola Jacobbi. In collegamento dal red carpet l’inviato Paolo Sommaruga.

I divi che consegneranno gli Oscar 2024

Condurrà la serata il comico Jimmy Kimmel, che torna alla conduzione per la quarta volta dopo le edizioni del 2017, 2018 e 2023.

Sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles sfilerà una ricca parata di star, per consegnare le statuette ai colleghi. Accoglieranno i vincitori, tra i vari: Steven Spielberg, Ke Huy Quan, Christoph Waltz, Forest Whitaker, Anya Taylor-Joy, Charlize Theron, Jamie Lee Curtis, Mahershala Ali, Emily Blunt, Nicolas Cage, Ryan Gosling, Ryan Gosling, Jennifer Lawrence, Melissa McCarthy, Matthew McConaughey, Lupita Nyong’o, Al Pacino, Michelle Pfeiffer, Sam Rockwell, Octavia Spencer, Zendaya, Michelle Yeoh.

Le esibizioni sul palco del Dolby Theatre

Premi, discorsi di ringraziamento, emozioni, risate e anche esibizioni. Tutti i candidati in corsa nella categoria miglior canzone proporranno il loro brano sul palco del Dolby Theatre.

Ryan Gosling e Mark Ronson canteranno I'm just Ken dal film Barbie, Billie Eilish e Finneas O’Connell si esibiranno in What was I made for? sempre da Barbie, ecco Jon Batiste con It never went away dal documentario American Symphony), quindi Becky G in The fire inside da Flamin’ Hot, Scott George proporrà Wahzhazhe (A song for my people) da Killers of the Flower Moon.

Le nomination agli Oscar 2024

Ecco tutte le nomination agli Oscar 2024. Oppenheimer guida con 13, seguito da Povere Creature! di Yorgos Lanthimos con 11, Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese con 10 candidature, quindi Barbie con 8.

Oscar al miglior film

Oppenheimer di Christopher Nolan

Anatomia di una caduta di Justine Triet

Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese

Past lives di Celine Song

Povere creature! di Yorgos Lanthimos

American fiction di Cord Jefferson

Barbie di Greta Gerwig

La zona d'interesse di Jonathan Glazer

The Holdovers – Lezioni di vita di Alexander Payne

Maestro di Bradley Cooper

Oscar alla migliore regia

Christopher Nolan per Oppenheimer

Jonathan Glazer per La zona d'interesse

Martin Scorsese per Killers of the Flower Moon

Yorgos Lanthimos per Povere creature!

Anatomia di una caduta

Oscar al miglior attore protagonista

Cillian Murphy per Oppenheimer

Colman Domingo per Rustin

Bradley Cooper per Maestro

Paul Giamatti per The Holdovers - Lezioni di vita

Jeffrey Wright per American fiction

Oscar alla migliore attrice

Emma Stone per Povere creature!

Lily Gladstone per Killers of the Flower Moon

Sandra Hüller per Anatomia di una caduta

Carey Mulligan per Maestro

Annette Bening per Nyad

Oscar al miglior attore non protagonista

Mark Ruffalo per Povere creature!

Robert Downey Jr. per Oppenheimer

Ryan Gosling per Barbie

Robert DeNiro per Killers of the Flower Moon

Sterling K. Brown per American fiction

Oscar alla migliore attrice non protagonista

Da'Vine Joy Randolph per The Holdovers - Lezioni di vita

Danielle Brooks per Il colore viola

Jodie Foster per Nyad - Oltre l'oceano

Emily Blunt per Oppenheimer

America Ferrera per Barbie

Oscar al miglior film d'animazione

Il ragazzo e l'airone di Hayao Miyazaki

Spider-Man: Across the Spider-Verse di Joaquim Dos Santos, Kemp Powers e Justin K. Thompson

Elemental di Peter Sohn

Nimona di Nick Bruno e Troy Quane

Robot dreams

Oscar al miglior film internazionale

Io capitano di Matteo Garrone (Italia)

La società della neve di J.A. Bayona (Spagna)

La zona d'interesse di Jonathan Glazer (Regno Unito)

Perfect days di Wim Wenders (Giappone)

The Teachers' Lounge di İlker Çatak (Germania)

Oscar alla migliore sceneggiatura originale

Arthur Harari e Justine Triet per Anatomia di una caduta

David Hemingson per The Holdovers – Lezioni di vita

Bradley Cooper e Josh Singer pe Maestro

Samy Burch per May December

Celine Song per Past lives

Oscar alla migliore sceneggiatura non originale

Cord Jefferson per American fiction

Greta Gerwig e Noah Baumbach per Barbie

Christopher Nolan per Oppenheimer

Tony McNamara per Povere creature!

Jonathan Glazer per La zona di interesse

Oscar alla migliore fotografia

Edward Lachman per El Conde

Rodrigo Prieto per Killers of the Flower Moon

Matthew Libatique per Maestro

Hoyte van Hoytema per Oppenheimer

Robbie Ryan per Povere creature!

Oscar ai migliori costumi

Jacqueline Durran per Barbie

Jacqueline West per Killers of the Flower Moon

David Crossman & Janty Yates per Napoleon

Ellen Mirojnick per Oppenheimer

Holly Waddington per Povere creature!

Oscar alla migliore colonna sonora

Laura Karpman per American fiction

John Williams per Indiana Jones e il quadrante del destino

Robbie Robertson per Killers of the Flower Moon

Ludwig Göransson per Oppenheimer

Jerskin Fendrix per Povere creature!

Oscar alla migliore canzone originale

The fire inside da Flamin’ Hot

I’m just Ken da Barbie

It never went away da American Symphony

Wahzhazhe (A Song For My People) da Killers of the Flower Moon

What was I made for? da Barbie

Oscar al miglior documentario

Bobi Wine: The People’s president di Christopher Sharp e Moses Bwayo

The eternal memory di Maite Alberdi

Four daughters di Kaouther Ben Hania

To kill a yiger di Nisha Pahuja

20 days in Mariupol di Mstyslav Černov

Oscar al miglior montaggio

Anatomia di una caduta

The Holdovers – Lezioni di vita

Oppenheimer

Killers of the Flower Moon

Povere creature!

Oscar alla migliore scenografia

Barbie

Killers of the Flower Moon

Napoleon

Oppenheimer

Povere creature!

Oscar al miglior trucco e acconciatura

Golda

Maestro

Oppenheimer

Povere creature!

La società della neve

Oscar ai migliori effetti visivi

The Creator

Godzilla Minus One

Guardiani della galassia Vol. 3

Mission impossible - Dead Reckoning - Parte uno

Napoleon

Oscar al miglior sonoro

The Creator

Maestro

Mission impossible - Dead Reckoning - Parte uno

Oppenheimer

La zona di interesse

Oscar al miglior cortometraggio documentario

The ABCs of Book Banning di Trish Adlesic, Nazenet Habtezghi e Sheila Nevins

The Barber of Little Rock di John Hoffman, Christine Turner

Island in between di S. Leo Chiang

The last repair shop di Ben Proudfoot, Kris Bowers

Nǎi Nai & Wài Pó di Sean Wang

Oscar al miglior cortometraggio

The after di Misan Harriman

Invincible di Vincent René-Lortie

Knight of fortune di Lasse Lyskjær Noer

Red, white and blue di Nazrin Choudhury

The wonderful story of Henry Sugar di Wes Anderson

Oscar al miglior cortometraggio d’animazione

Letter to a pig di Tal Kantor

Ninety-five senses di Jerusha e Jared Hess

Our uniform di Yegane Moghaddam

Pachyderm di Stéphanie Clement

Was is over! Inspired by the Music of John & Yoko di Dave Mullins