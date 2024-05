I dieci libri tema food più belli del Salone di Torino

Bugie e falsi miti sui prodotti e i piatti cosiddetti tipici di Alberto Grandi e Daniele Soffiati, editore: Mondadori



Pagine: 252

Non si trova in libreria. Probabilmente dovrete ordinarlo, è in ristampa, nonostante si sia in pieno Salone Internazionale del libro di Torino. Questo è l’effetto che fanno quei due messi insieme. Parliamo di Alberto Grandi, professore di Storia del cibo e presidente del corso di laurea in Economia e Management all’Università di Parma, e Daniele Soffiati, coautore dell’irriverente podcast DOI – Denominazione di Origine Inventata, di cui è autore anche Grandi. Il libro va a ruba perché indagano il cibo in modo nuovo, in modo oserei dire pulito, sfatando ogni sorta di falso mito legato alla tradizione gastronomica italiana. Sembra che non abbiano paura di nulla, che non debbano far felice nessuno. Sembra che siano liberi di dire. Un lusso di questi tempi, badate! Non sono però banalmente disfattisti. Per loro i prodotti italiani sono buonissimi ma non occorre addobbarli di inutili orpelli, non occorre far finta che siano i migliori, i più belli, i più grandi, i più autentici e magari anche i più genuini. Fanno ricerca storica, non si lasciano abbindolare dalle trovate di marketing e danno un peso alle parole. Pagina dopo pagina farete i conti con informazioni che vi suoneranno strane, curiosità su piatti tipici, storia degli alimenti e cuochi che scopriremo essere grandi a prescindere dal peso di una tradizione che spesso è solo il frutto di uno storytelling ben riuscito.