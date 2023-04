Milano Design Week: il Fuorisalone a Brera

Brera Design District è pronta a dare il via alla sua 14esima edizione partendo da una singola premessa: «Il futuro è adesso, dargli forma e significato è una priorità». Il palinsesto di eventi, progetti speciali e iniziative culturali, vede coinvolte alcune delle più rinomate firme del design italiano e internazionale che dialogano su temi di attualità quali l’innovazione dei materiali, la circolarità e le nuove sfide di mercato tra esperienze online e offline.

Il progetto Brera Design Distric oggi conta 187 showroom permanenti e 270 eventi, «che fanno di Brera il luogo al mondo con la più alta concentrazione di attività commerciali dedicate al design» come dichiara Paolo Casati, creative director di Studiolabo. «Valorizziamo così il saper fare e l’ingegno italiano, la sostenibilità e l’economia circolare» ha aggiunto Alessia Cappello, assessore al Lavoro e Sviluppo Economico con deleghe a Moda e Design del Comune di Milano.

Si parte dall’ADI Design Museum con la mostra Italy: A New Collettive Landscape, curata da Angela Rui interamente dedicata ai designer under 35 e al loro tentativo di cogliere le sfide del momento globale.

In via Largo Treves, l’installazione «Dry Days, Tropical Nights» di Agostino Iacurci per glo for Art offre la possibilità di visitare per un’ultima volta la torre costruita nel 1955 prima della demolizione. Ceramiche Puzzo è invece protagonista dello store di Martino Midali con due robot iconici, Jeeg Robot e Goldrake, protagonisti di quei cartoni animati giapponesi che hanno fatto la storia, rimanendo nei cuori dei bambini di allora e degli adulti di oggi.

All’interno del temporary store Montblanc in piazza San Marco è possibile scoprire in anteprima mondiale la nuova collezione «The Library Spirit», mentre Aesop celebra la sua nuova eau de parfum, «Gloam», con un’installazione nel negozio in piazza del Carmine.

La nuova collezione «Visio» di Masiero dà luce alle vetrine della boutique Chantecler in via Santo Spirito, mentre la collezione Alessandro Enriquez di carte da parati by Jannelli e Volpi prende una nuova golosa forma grazie a Zaini Milano. Il negozio multibrand Clan Upstairs presenta Scented Art Toys, progetto nota dall’immaginazione dell’artista giapponese Rumiko Takeda per il brand di fragranze Mr&Mrs Fragrance, e gli skate d’artista Bonobolabo di Marco Miccoli.

Lo chef Eugenio Roncoroni movimenta il Fuorisalone 2023 con un vero e proprio “take over” del Chiosco Mentana e un’intera serata a tema plant based e vertical farming nel cuore di Brera, programmata per mercoledì 19 aprile. La Pinacoteca di Brera assume invece una veste inedita grazie all’installazione «Health Though Water» a cura del brand GROHE, mentre Stark, azienda leader nella produzione di installazioni multimediali e interactive experience, propone un’esperienza di interazione a più voci negli spazi dell'Acquario Civico.

Grand Seiko, official timekeeper di Brera Design District, lancia il progetto «Alive in Time», uno spazio esperienziale dedicato alla riscoperta del valore del tempo. Ai Caselli di Porta Nuova, un’imponente installazione luminosa firmata Ingo Maurer segna un nuovo capitolo per l’azienda, dopo la scomparsa del suo fondatore.

Infine, Casual by Bene sarà il cuore di un'installazione botanica fuori dall’ordinario, che oltre ai designer coinvolge talenti dell'arte digitale e artisti di fiori.