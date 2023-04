Milano Design Week: sali a bordo del tram dei sogni di CasaFacile

Il primo tram di Milano iniziò a “sferragliare” per la città 130 anni fa. Era infatti il 2 novembre 1893 quando nel capoluogo lombardo veniva inaugurato il servizio tranviario elettrico che viaggiava da piazza Duomo fino all’Arco della Pace.

Tre chilometri che hanno fatto la storia. Cosa sarebbe Milano oggi senza il via vai dei tram? Per celebrare questa presenza così indispensabile nelle quotidianità meneghina, in occasione della Milano Design Week, CasaFacile ha dato vita al «Tram dei sogni possibili», un salotto viaggiante - uno spazio onirico, avvolgente come un abbraccio, colorato come la primavera - dove regalarsi un momento di relax tra un caffè e quattro chiacchiere.

A partire da lunedì 17 aprile, fino a domenica 23, sarà possibile partecipare a uno dei due tour giornalieri in compagnia di tanti personaggi, pronti a condividere le loro storie e confrontarsi con gli altri passeggeri.

L’appuntamento è per lunedì alle 15, quando da piazza Fontana partirà il giro inaugurale in compagnia del direttore di CasaFacile, Francesca Magni e la CEO di Caffè Vergnano Carolina Vergnano. Martedì sarà invece il turno dell’artista Marta Sorrentino che parlerà di «sogni impossibili con i fiori», mentre mercoledì sarà possibile viaggiare per le tappe del Fuorisalone in compagnia dell’architetto Nicoletta Carbotti. La giornalista di CasaFacileElena Favetti condividerà le sue «archipillole» venerdì 21 aprile e domenica 23, mentre sabato l’architetto Simona Ortolan parlerà della «cucina perfetta».

Il progetto del «Tram dei sogni possibili» nasce grazie al progetto d’interni di Studio Pisk e le grafiche di GTower. Gli interni di questo fantastico salotto viaggiante sono arredati da Twils, con le cuscinature ad opera di Celeste Italia. Il verde, ormai immancabile, è invece a cura di Viridea. Hanno poi collaborato alla “messa in strada” di questo tram unico nel suo genere: Eni, main partner dell’iniziativa; Caffè Vergnano; Scavolini; Curaprox; e RTL 102.5.

Non resta che tenere gli occhi ben aperti e aspettare l’arrivo di questo tram rosa confetto. Anche la casa dei sogni, in fondo, è più vicina di quanto credi.