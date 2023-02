Tutto come previsto. La Fed alza i tassi d'interesse (di poco)

La decisione è stata presa all’unanimità

Le attese sono state confermate: la Fed ha alzato i tassi dello 0,25% portandoli in prossimità del 4,75% massimo dal 2007 . Ma è anche il segno, ma anche il segno che la stretta potrebbe diventare meno vigorosa dopo tre rialzi dello 0,75% e uno di 0,5% Wall Street ha girato in positivo nonostante le dichiarazioni in conferenza stampa del Presidente Powell secondo il quale “c’è ancora del lavoro da fare” per portare l’inflazione al 2%. I prezzi rimangono “troppo alti” anche se si sono moderati recentemente, e si corre il rischio che l’inflazione possa diventare piu’ ostinata Per questo serviranno un altro “paio di rialzi”. che dovrebbero portare i tassi intorno al 5%, all’incirca come sempre previsto. Per i mercati vuol dire che nella seconda metà dell’anno il costo del denaro potrebbe cominciare a scendere. Il Nasdaq guadagna l’1,4% dopo le parole di Powell e S&P500 lo 0,7%. Piatto il Dow Jones.

Segue: verita&affari.it