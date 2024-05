Al via la quarta emissione dei Btp Valore (ed in cosa sono diversi dagli altri tre)

Il Tesoro punta ancora sulle famiglie. Al via la quarta emissione dei Btp Valore. Da oggi (6 maggio) a venerdì alle 13 (salvo chiusura anticipata) i piccoli risparmiatori possono acquistare i buoni del Tesoro garantiti dallo Stato, dedicati esclusivamente al mercato retail. Investimento minimo mille euro. L’obiettivo, dopo il boom delle tre emissioni precedenti, è chiaro: sganciare parte del debito italiano dal mercato internazionale (soggetto a fluttuazioni e manovre speculative) e aumentare ancora la quota di debito pubblico in mano ai piccoli risparmiatori poco inclini alle speculazioni e ai giochi di borsa, con un comportamento finanziario stabile. E con l’avvicinarsi dell’inizio del taglio dei tassi da parte della Bce questo è l’ultimo round per investire sui titoli di stato con i tassi “che aiutano”.

Il nuovo titolo di Stato ha praticamente la stessa struttura dei precedenti: capitale garantito a scadenza, a sei anni, con cedole pagate ogni tre mesi. Così da assicurare ai piccoli investitori maggiore frequenza di flussi di cassa. Per i primi tre anni tasso minimo garantito al 3,35%, poi al 3,9%. Confermato anche il premio fedeltà dello 0,8% del valore totale per chi non vende prima della scadenza. I tassi definitivi saranno fissati al termine del collocamento, ma potranno essere solo confermati o rivisti ma solo al rialzo. Dal punto di vista fiscale? Tassazione di cedole e premio ridotta al 12,5%, esenzione dalle imposte di successione e esclusione dal calcolo Isee fino a 50mila euro.

Conviene davvero, si guadagna? Mille euro è l’investimento minimo. Questo significa alla fine dei sei anni poco più di 200 euro (7 euro al trimestre per il primo triennio e poi 8,5 euro per gli anni restanti). Perché l’investimento sia più appetibile bisogna investire almeno 5mila euro e così alla fine, a scadenza, si ricevono in tutto circa mille euro. Ovviamente va meglio per chi riesce oggi ad investire 10mila euro e non li tocca fino a maggio 2030. Ogni tre mesi si incassa in questo caso una cedola netta di 73,28 euro, dal quarto anno 85,31 euro, raggiungendo i 341 euro all'anno. Al netto di tutto si arriva a un totale 1.970 euro.

Oggi il 13,5% del debito pubblico italiano è in mano alla clientela retail. Negli ultimi due anni è più che raddoppiata la quota di titoli di Stato (Bot e Btp) nei portafogli dei piccoli risparmiatori: passando dal 6,4% del dicembre 2021 (685 miliardi su 2.234 miliardi complessivi di titoli) al 13,5% 322 miliardi sui 2.389 miliardi totali) dell’ottobre 2023 (dati Federazione autonoma bancari italiani). E il Tesoro ha raccolto 53,7 miliardi di euro solo nelle tre precedenti sottoscrizioni di Btp Valore, pari al 2,2% dell'ammontare complessivo dei titoli di stato in circolazione alla stessa data.

La prima emissione (scadenza quattro anni con tassi al 3,25% e poi al 4%) a giugno 2023 ha raccolto oltre 18,19 miliardi di euro. La seconda, ad ottobre dello scorso anno (scadenza a 5 anni e tassi al 4,10% e poi 4,5%) ha totalizzato oltre 17, 19 miliardi di euro. La terza, a febbraio 2024, ha portato oltre 18,32 miliardi nelle casse dello Stato (6 anni e tassi al 3,25% e poi 4%).

I piccoli investitori italiani come risponderanno? A giudicare dal via sembra esserci la volontà di sfruttare l'ultima finestra utile prima del previsto taglio dei tassi da parte di Francoforte e quindi acquistare ora, “garantendosi” una piccola plusvalenza. Nella prima mezz’ora si sono registrati ordini per circa 370 milioni di euro. Il debito pubblico nelle mani dei risparmiatori italiani cresce.