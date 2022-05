Al lavoro solo 4 giorni la settimana. L'esperimento a Lucca

Tra chef che non trovano personale di sala e di cucina, imprenditrici che parlano di ‘giri di boa’ suscitando un polverone di polemiche e la recente notizia che in Veneto nei primi 4 mesi dell’anno si è registrato un picco di licenziamenti (66.000 persone, il 50% in più rispetto allo stesso periodo del 2021, hanno lasciato il posto di lavoro in favore di un nuovo stile di vita) arriva una buona notizia. E, non a caso, arriva da Lucca, città in cui Federico Lazzerini, autore di ‘Disruption Marketing’ e inserito da Forbes nella classifica degli under 30 più influenti del suo settore, ha scelto di aprire una nuova sede della sua agenzia di comunicazione. Un’agenzia in cui si lavorerà solo 4 giorni a settimana.

“Credo che la vita di ogni essere umano sia composta da diversi aspetti - spiega Lazzerini - ognuno dei quali non può venire trascurato: se lo fosse il risultato sarebbe il progressivo impoverimento degli altri. Vi è un’area professionale, una privata relativa alla famiglia e agli affetti, e una che definisco sociale, che è quella riferita all’impegno che ogni cittadino deve assumersi per migliorare non solo la sua città, ma tutto il pianeta. Io lo faccio con Colors For Peace e, in linea con lo stesso principio, ho scelto anche di farlo nel mio ambiente professionale, creando un luogo, qui a Lucca, in cui le persone possano lavorare sentendosi apprezzate, stimolate ed equamente retribuite per il loro impegno. Perché per vivere bene le persone devono essere pagate bene e chi no lo fa, chi sfrutta i collaboratori e i dipendenti, arricchendosi sulle loro spalle, non è un imprenditore, è uno sfruttatore”.

Nessun problema di maternità e giri di boa, per chi lavora nella sua azienda: “E come potrebbe essere altrimenti? Sono diventato padre della mia seconda figlia meno di una settimana fa!”, ma inclusione, pari opportunità e possibilità di crescere per tutti in un ambiente a misura di uomo e, ovviamente, di donna. Nato a Pietra Santa, Lazzerini, crede anche che la provincia, con i suoi ritmi e il suo stile di vita meno incalzante, sia il luogo perfetto per fare business, anche in un settore come quello del marketing e della comunicazione: “Ho scelto la mia terra - spiega - perché dopo avere avuto un’azienda, sempre in questo settore, ma a Londra, ho deciso che il valore che producevo doveva tornare qui. Allo stesso modo, volevo offrire una possibilità concreta di lavoro ai talenti che si trovano tra Lucca e la Versilia e che troppo spesso per fare questo mestiere sono costretti a trasferirsi a Roma o a Milano, città, quest’ultima, in cui la mia società ha comunque una sede, ma nella quale ho scelto di non vivere”.



Insomma, dalla provincia al resto del mondo, secondo la ricetta di business (tradotta nel libro ‘Disruption Marketing’) di Federico Lazzerini, non solo si può, ma è la chiave per vivere una vita meno stressante, con ritmi più umani e accettabili. Al punto che i suoi collaboratori lavorano per 4 giorni a settimana, altro che h24: “Io credo nel valore del tempo e credo che un essere umano per costruirsi una vita piena di significato e di successo non possa in alcun modo dedicarla interamente al lavoro. Esistono aspetti che se trascurati portano all’infelicità delle persone: la famiglia, gli affetti, il tempo libero da trascorrere facendo qualcosa di importante per il pianeta... Se si lavora in maniera ossessiva, concentrando ogni energia in questo, l’unico risultato che si produce è l’infelicità”. Lavorare ed essere felici, insomma, è possibile, magari non ovunque, ma da qualche parte sì!