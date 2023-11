Italian Design Icons 2023: Inaugurazione della Ottava Edizione di Shanghai

Italian Design Icons (IDI) 2023, il fulcro dell'eccellenza del design italiano, si prepara ad illuminare il 800 Show di Shanghai nel prestigioso distretto di Jing'an dal 24 al 26 novembre. Un evento di risonanza, da un’idea di DP Group e organizzato con passione da Eastant Communication & Events, IDI ha consolidato la sua posizione come celebrazione della creatività dei marchi italiani di élite sin dalla sua inaugurazione nel 2016.



In un contesto globale in cui la sinergia tra l'uomo, lo sviluppo sostenibile e la tutela ambientale assume un ruolo centrale, IDI 2023 adotta il leitmotiv "La qualità che illumina: Design per Uomo, Ambiente e Pianeta". Questo tema non solo incarna l'estetica, ma riflette anche un impegno profondo verso la coesistenza armoniosa tra l'essere umano e il suo ambiente, riflettendo le attuali priorità del design italiano e internazionale.

I protagonisti di questa ottava edizione sono marchi di spicco come Casappa, Capital, Comau, Ducati, FAAM China, FMMG Group, Goglio, iGuzzini Lighting, Istituto Marangoni, EssilorLuxottica, Maserati, Piaggio Group e Pirelli. L'evento non si limita a un settore specifico ma abbraccia una vasta gamma di settori, tra il settore manifatturiero, il fashion, il packaging, dalle joint venture multiculturali a quelle sino-straniere, evidenziando la versatilità del design italiano sia a livello di design d’ interno che urbanistico.

L'esperienza di tre giorni propone un'agenda ricca di attività, tra cui conferenze illuminanti, seminari interattivi, forum tematici e stimolanti sessioni di networking B2B e B2C. La partecipazione di personalità di spicco, rappresentanti dei marchi, designers di fama, esperti accademici e imprenditori crea un ambiente propizio per lo scambio di idee e la condivisione di visioni, contribuendo a plasmare il futuro del design.

In collaborazione con iGuzzini e l'Università di Xi'an Jiaotong-Liverpool, IDI ha inaugurato un concorso di design a Maggio di quest'anno. Gli studenti, con progetti innovativi focalizzati sul tema della luce, hanno superato le fasi preliminari e attendono ora l'esito durante l'ottava edizione. Una giuria creata per l’occasione da designers di fama internazionale, il 25 novembre, avrà il privilegio di selezionare tre vincitori, offrendo loro l'opportunità di aggiudicarsi i prodotti piu’ iconici di iGuzzini.

Il generoso sostegno di D'Andrea & Partners Legal Counsel, New Sky, Savino Del Bene, illy, Radici Group, +1 Studio, Yanzhe Building Decoration, iGuzzini Lighting, NCC New Crazy Color, La Bottega, Capital, Teamhoo Edu e Pegasus conferma l'entusiasmo che circonda questo evento. Ulteriori espositori che desiderino prendere parte al tanto atteso evento saranno i benvenuti, partecipando così al tanto anticipato successo dell’Ottava Edizione di IDI Shanghai.