Una data particolare, una doppia festa. Nel giorno in cui viene svelato The Cal 2022, l’iconico calendario Pirelli per l’azienda milanese c’è un altro motivo per cui festeggiare. Si celebrano infatti i 150 anni dalla sua fondazione. Era il 1872 quando Giovanni Battista Pirelli fondò a Milano la società destinata alla fabbricazione di articoli in gomma elastica. Già un anno dopo venne costruito a Milano il primo stabilimento per la produzione di articoli in gomma, nel 1885 si sarebbe arrivate alle liste di gomma per carrozze mentre il primo pneumatico per velocipedi sarebbe arrivato nel 1894. Il salto alle automobili avvenne nel 1901 e dì il via a una storia ininterrotta di successi globali, che vedono Pirelli gommare oggi anche la massima eccellenza dell'automobilismo, ovvero la F1.

«"Pirelli compie 150 anni e sono solo i primi - ha commentato il ceo di Pirelli, Marco Tronchetti Provera - Credo che questo successo sia stato possibile grazie alla voglia di futuro e all'intento di restare ancorati alleproprie radici, ma sapendo che sono anche un impegno e un dovere verso gli altri. Il desiderio di innovare, la curiosità e l'apprezzamento per la tecnologia e la creatività dell'uomo in questa avventura che è la vita: tutto questo è Pirelli".On the road è il titolo scelto per The Cal 2022, «e anche noi siamo sulla strada, da 150 anni» ha concluso Tronchetti Provera.