La crisi del credito negli Usa oltre al rischio contagio potrebbe portare alla stagflazione

Altre banche, soprattutto negli Usa, a rischio di fallimento; una frenata del rialzo dei tassi da parte delle banche centrali; il pericolo di finire in una stagflazione, cioè economia in stagnazione con inflazione. Sono questi alcuni degli scenari disegnati dagli operatori sui mercati finanziari dopo il fallimento della Silicon Valley Bank in California e il crollo del Credit Suisse in Europa, poi salvato dalle autorità federali svizzere.



Larry Fink, amministratore delegato di Blackrock, la più grande società di gestione di fondi del mondo, ha avvertito nella sua lettera annuale agli azionisti che altre banche potrebbero fallire. Fink ha scritto che i recenti crack bancari negli Stati Uniti sono stati il "prezzo del denaro facile" e ha ipotizzato un “effetto domino”: “Finora la risposta normativa è stata rapida e azioni decisive hanno contribuito a scongiurare i rischi di contagio. Ma i mercati rimangono sull'orlo di una crisi". Il manager ha spiegato che “la scorsa settimana abbiamo assistito al più grande fallimento bancario in oltre 15 anni. Questo è un classico disallineamento tra attività e passività. Anche due banche più piccole sono fallite la scorsa settimana. È troppo presto per sapere quanto sia diffuso il danno”.

Fink, uno degli investitori più influenti al mondo, ha affermato che le banche stanno incontrando difficoltà a causa dei tassi di interesse più elevati, che stanno mettendo sotto pressione i modelli di business di alcuni istituti di credito. I tassi di interesse sono aumentati rapidamente negli Stati Uniti nell'ultimo anno , passando da quasi zero al 5%.

Citato dal sito Marketwatch, il gestore europeo di investimenti globali Eric Sturdza Investments arriva a definire i titoli di Stato come asset tossici per le banche più piccole: secondo un report della società, i timori di contagio innescati dal rapido crollo di due banche regionali americane (la Svb e la Signature Bank a New York) in meno di una settimana stanno aumentando il rischio di una crisi di fiducia nelle banche statunitensi, in cui i titoli di Stato sarebbero l'"asset tossico" al centro di tutto. Il fallimento della Silicon Valley Bank è stato in gran parte imputato a un disallineamento tra attività e passività, una situazione che potrebbe non essere limitata a una ristretta cerchia di banche. Negli ultimi anni la crescita dei depositi ha superato quella dei prestiti bancari, costringendo le banche a investire più capitale nella sicurezza percepita dei titoli di stato americani a media e lunga scadenza, senza rendersi conto che l'aumento dell'inflazione e dei tassi d'interesse avrebbe un giorno eroso il valore di tali obbligazioni. Secondo Chris Crawford, gestore del portafoglio del fondo Strategic Long Short, anche se le banche riuscissero a evitare di svalutare il valore dei loro bilanci o avessero capitale sufficiente per assorbire le svalutazioni, i timori di contagio potrebbero portare a "un'azione che si autoavvera" e che spingerebbe i clienti a ritirare una parte maggiore dei loro depositi. Il gestore si riferisce all'incapacità di alcune banche di gestire adeguatamente i rischi legati ai tassi d'interesse, il che rende più difficile per loro detenere alcuni titoli di Stato fino alla scadenza in caso di ritiro in massa dei depositi dei clienti. In uno scenario in cui la fiducia nelle banche viene meno, "saranno necessarie misure (e finanziamenti) sempre più consistenti da parte del governo per sostenere un numero maggiore di singole. Un intervento su larga scala "potrebbe implicare una massiccia creazione di nuova moneta, che è inflazionistica, ma potrebbe anche innescare una grave recessione attraverso un crollo della fiducia dei consumatori e delle assunzioni, che è deflazionistica". La politica della Fed in materia di tassi d'interesse potrebbe subire un impatto "con una minore propensione ad aumentare i tassi in un contesto di tensione... È anche ipotizzabile che l'inflazione possa continuare a essere un problema anche in presenza di un indebolimento dell'economia o di una recessione", producendo un contesto di stagflazione.