Innovazione in Cina: strategie di localizzazione per le imprese europee

L’impatto che la geopolitica sta generando sulla stabilità dell'ambiente commerciale cinese è sempre più profondo, facendo sì che le valutazioni del rischio aziendale ora giochino un ruolo senza precedenti nella definizione delle strategie delle imprese europee su questo mercato.



Nel considerare una strategia di "de-risking" nei confronti della Cina, l'Unione Europea (UE) dovrebbe riconoscere che non esiste una soluzione unica. Se da un lato le imprese europee e l'UE possono trarre vantaggio dall'ecosistema dell'innovazione cinese, dall'altro è fondamentale che i responsabili politici europei comprendano le diverse strategie adottate dalle imprese europee per la Ricerca e Sviluppo (R&S) e la localizzazione tecnologica in Cina.

Diamo un'occhiata più da vicino ai fattori di mercato che spingono un'ampia fetta di aziende europee verso una maggiore localizzazione nel mercato cinese nell’ambito della strategia de-risking, come indicato nello studio condotto dalla Camera di Commercio Europea in Cina nella sua recente pubblicazione "China's Innovation Ecosystem: The Localisation Dilemma".

Le ragioni per cui le aziende europee investono

In primo luogo, concentriamoci su alcuni aspetti positivi: secondo quanto indicato dai partecipanti al sondaggio, le aziende europee riconoscono un enorme valore nel condurre attività di R&S in Cina per una serie di motivi. Le dimensioni del mercato (61%), la forte domanda locale/richiesta, le diverse opzioni disponibili per i beni/servizi innovativi selezionati dagli intervistati (47%) e il rapido ritmo di applicazione commerciale dei risultati della R&S (39%) sono stati ritenuti fattori essenziali che spingono le aziende europee a integrare sempre più la R&S in Cina con i loro sforzi globali.

Tuttavia, i rischi legati all’investimento nel settore R&S in Cina, come i sistemi di protezione dei diritti di proprietà intellettuale inadeguati, un campo di gioco non equo per le aziende straniere e un sentimento negativo nei confronti della R&S in Cina nei loro mercati di origine, hanno agito come deterrenti per alcune aziende. Allo stesso tempo, tali sfide sono state ritenute molto significative per le piccole e medie imprese e per quelle che operano in settori in cui l'investimento in Cina non è incoraggiato, come l'informatica e le comunicazioni.

Localizzazione

Per le aziende europee in Cina, la localizzazione delle operazioni è una decisione strategica, soprattutto per quanto riguarda le attività di R&S/innovazione. Molte aziende europee, in particolare le multinazionali, hanno già ampiamente localizzato la loro tecnologia per la produzione, concentrandosi maggiormente sulle fasi più avanzate dello sviluppo dell'innovazione. Tuttavia, l'attrazione dei fattori di mercato, come l'ecosistema di R&S fiorente della Cina e la solida base di consumatori, unita alla spinta delle politiche e dei fattori politici, come le richieste di localizzazione del governo e le più ampie tensioni geopolitiche, spingono le aziende europee a ripensare ulteriormente le loro strategie tecnologiche e di R&S. In parole semplici, l'integrazione nell'ecosistema di innovazione della Cina è una strategia sempre più ad alto rischio, ma con potenziali alti rendimenti.

Detto ciò, esistono diverse strategie di localizzazione per le aziende europee in Cina.

Strategie e motivazioni

Integratori - Aziende fortemente coinvolte nell'ecosistema dell'innovazione cinese che conducono estensive attività di R&S in Cina sia per il mercato interno che per quello globale. Formano collaborazioni strette con diversi attori con i quali collaborano su molteplici questioni.

Cacciatori di mercato - Aziende che riconoscono la Cina come il mercato globale chiave per determinate tecnologie e che pensano che sia qui che si svolge l’innovazione più all’avanguardia, non solo per conquistare quote di mercato locali, ma anche per rimanere competitivi a livello globale.

Conservatori - Aziende con una presenza molto limitata nella R&S in Cina a causa delle preoccupazioni sulla fuga di tecnologia. Le loro operazioni di ricerca e sviluppo in Cina sono principalmente volte alla localizzazione di prodotti sviluppati nel loro mercato di origine.

Coltivatori di mercati di nicchia - Aziende con poche tecnologie a rischio di fuga e che mantengono la ricerca e sviluppo nella propria patria. La collaborazione è molto limitata o non viene considerata affatto.

In definitiva, la decisione di localizzare le operazioni dipende dalle caratteristiche uniche del mercato che attirano gli investitori ad esplorare potenziali opportunità. Tuttavia, le dinamiche del mercato possono anche impedire ad alcune aziende di spostare la R&S in Cina. Un esempio è la saturazione del sempre più in crescita mercato domestico delle auto elettriche.

Come accennato inizialmente, fattori politici e normativi spingono anche alla localizzazione, ma in modi inaccettabili (sistemi di protezione dei diritti di proprietà intellettuale deboli (34%); campo di gioco non equo per le aziende straniere (32%); sostegno governativo limitato o inesistente (24%); mancanza di talento locale (29%) eccessiva concorrenza di mercato (28%).

Il sentimento del mercato nell'Unione Europea e negli Stati Uniti nei confronti della collaborazione nella R&S con la Cina sta avendo un impatto negativo rispettivamente su 52% e 26% dei partecipanti al sondaggio. Tanto è vero che una società membro della Camera di Commercio Europea ha ammesso che la sua squadra in Cina ora effettua una valutazione del rischio completa due volte l'anno anziché una volta ogni due anni, come era prassi nel recente passato.

Migliori pratiche per le aziende quando considerano la localizzazione

Un buon punto di partenza per qualsiasi azienda sarebbe confrontarsi con altre aziende straniere all'interno del quadro degli integratori/cacciatori di mercato/conservatori/coltivatori di mercati nicchia. Ciò richiede un'analisi critica della posizione della propria tecnologia rispetto ai concorrenti con sede in Cina.

Per alcune aziende, l'ecosistema di R&S della Cina offrirà più vantaggi che rischi. Tali aziende possono accedere all'ecosistema di R&S attraverso operazioni interne di R&S localizzate in Cina. I partner di collaborazione nelle tecnologie di base, nelle tecnologie complementari e nella coltivazione delle risorse umane possono essere adatti a tali aziende. Tuttavia, qualsiasi collaborazione nella R&S richiede rigorosi protocolli interni di sicurezza, nonché una valutazione approfondita degli accordi di collaborazione relativi alla proprietà intellettuale.

Detto ciò, per altre aziende, l'attrattività dell'ecosistema di R&S della Cina sarà compromessa dai rischi. Tali aziende potrebbero voler limitare la localizzazione della loro R&S, anche per le attività di ricerca e sviluppo interne, a causa dei rischi di perdita di tecnologia. Tuttavia, la collaborazione nelle tecnologie complementari e nella coltivazione delle risorse umane non dovrebbe essere scartata a priori, poiché tali opportunità possono massimizzare le opportunità nel mercato pur presentando un rischio minimo di fuga di tecnologia di base.

In particolare, si consiglia alle piccole e medie imprese di adottare un approccio molto conservativo all'internalizzazione della R&S e della tecnologia in Cina, poiché i rischi sono significativamente amplificati per le PMI con un numero ridotto di tecnologie di base, la cui protezione è più difficile a causa delle risorse limitate.

Conclusioni

Sia i fattori positivi che quelli negativi discussi, tra gli altri, pongono un dilemma per le aziende europee. I vantaggi della localizzazione della tecnologia e della R&S in Cina sono considerevoli, ma lo sono anche i potenziali rischi. È essenziale fare ricerca e sviluppo nel mercato cinese per sfruttare al massimo l'ecosistema dell'innovazione e competere per la quota di mercato con i concorrenti nazionali.

D'altra parte, proteggere la proprietà intellettuale sta diventando sempre più importante, poiché in un numero crescente di settori non è più sufficiente rimanere uno o due generazioni di tecnologia avanti rispetto ai concorrenti cinesi locali, i quali sono sempre di più all'avanguardia. Mentre il sistema di protezione della proprietà intellettuale in Cina sta maturando sempre di più per quanto riguarda i depositi di brevetti e l'applicazione delle norme, è ancora indietro per quanto riguarda la protezione dei segreti commerciali.

Sul fronte politico dei potenziali rischi nel mercato, le aziende dovrebbero considerare di formare un gruppo di lavoro per monitorare gli sviluppi geopolitici e le loro implicazioni per le strategie di R&S e tecnologia. Questo dovrebbe includere personale dalle sedi globali e regionali, nonché leader di tutti i dipartimenti aziendali (operativo, gestionale, tecnologico e ricerca e sviluppo) per cogliere al meglio tutti i rischi e le opportunità.